Ржавчина и поломки ждут весной: эта ошибка в хранении садовых инструментов стоит дорого

Когда садовый сезон завершается, у многих возникает соблазн просто убрать лопаты, грабли и секаторы в сарай до весны. Однако если этого не сделать правильно, весной можно обнаружить ржавчину, затупившиеся лезвия и треснувшие деревянные ручки. Подготовка инструментов к зимнему хранению — обязательный этап, который продлевает срок службы инвентаря и облегчает работу в следующем сезоне.

Почему важно готовить инвентарь к зиме

Инструменты в течение сезона постоянно соприкасаются с влажной почвой, соком растений и удобрениями. Всё это разрушает металл и древесину. Зимой при перепадах температуры и высокой влажности процесс только ускоряется. Если не уделить внимание хранению, весной придётся тратить время и деньги на покупку нового инвентаря.

Очистка и мойка

Первое, что нужно сделать, — тщательно очистить весь садовый инвентарь. Сначала удаляют остатки земли, травы и корней. Лучше всего использовать металлическую щётку или скребок. После этого инструменты промывают водой и просушивают.

Для секаторов, ножниц и пил важно удалить сок растений, так как он оставляет налёт, который со временем разъедает металл. Можно протереть лезвия тряпкой, смоченной спиртом или раствором марганцовки.

Дезинфекция

Чтобы не перенести болезни и вредителей на следующий сезон, инвентарь обрабатывают дезинфицирующими средствами. Для этого используют:

раствор марганцовки;

медный купорос;

специальные садовые антисептики.

Эта мера особенно важна для секаторов и пил, которые соприкасались с больными ветвями.

Заточка и ремонт

После чистки стоит проверить состояние режущих инструментов. Секаторы, ножи и пилы затачивают напильником или точильным камнем. При необходимости заменяют винты и гайки, подтягивают разболтавшиеся крепления.

У деревянных ручек нередко появляются трещины. Их можно зашкурить и обработать олифой или льняным маслом, чтобы дерево не рассыхалось.

Смазка металла

Чтобы защитить металл от ржавчины, поверхности обрабатывают тонким слоем машинного масла или солидола. Для мелких инструментов подойдёт и обычное растительное масло. Главное — равномерно распределить его по всей поверхности и тщательно протереть.

Условия хранения

Инвентарь на зиму убирают в сухое и прохладное помещение. Важно, чтобы там не было конденсата и резких перепадов температуры. Лучший вариант — утеплённый сарай, гараж или подвал. Инструменты желательно подвесить на крючки или разместить на полках, чтобы они не соприкасались с полом.

Подготовка садового инвентаря к зиме занимает всего несколько часов, но эта работа избавит от множества проблем весной. Чистые, острые и смазанные инструменты прослужат дольше и помогут садоводу с первых тёплых дней нового сезона.