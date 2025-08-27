Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ступени в саду
ступени в саду
© freepik.com by aopsan is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:21

Садовые ступени преображают Тверскую область — секретное оформление покоряет дачников

В Тверской области нашли новый способ украшать ступени в саду

Садовые ступени — это не только функциональный элемент участка, но и важная часть его атмосферы. В Тверской области, где многие дачники и владельцы загородных домов стараются подчеркнуть природную красоту лесных массивов, речных склонов и садов, оформление ступеней играет особую роль. Красиво оформленные лестницы на участке становятся настоящим украшением, которое связывает разные зоны сада и добавляет уюта.

Сезонный контекст

Весной в Тверской области начинается активное благоустройство: жители облагораживают участки, готовят клумбы и продумывают дорожки. Именно в этот период стоит подумать и о ступенях — они помогут не только передвигаться по саду, но и зададут общий стиль. Летом они украшаются зеленью, осенью — становятся частью золотого пейзажа, а зимой создают живописный вид на фоне снега. Таким образом, садовые ступени работают круглый год, а грамотное оформление делает их гармоничной частью ландшафта.

Идеи оформления ступеней

  • Натуральный камень. В Тверской области ценят природность и устойчивость. Каменные ступени отлично вписываются в пейзаж, особенно на дачах возле рек или в лесных зонах.
  • Дерево. Обработанные доски или спилы создают уютный "деревенский" стиль, близкий к менталитету жителей региона. Для долговечности стоит пропитать древесину антисептиком.
  • Бетон и кирпич. Практичный вариант, который можно декорировать плиткой или мозаикой. Подойдёт для участков с современными домами.
  • Озеленение ступеней. Между плитами можно посадить почвопокровные растения или мох. Такой приём особенно эффектен летом, создавая впечатление сада, "живущего своей жизнью".
  • Подсветка. Вечером лестницы с LED-подсветкой превращаются в сказочный элемент участка. Особенно актуально в регионе с длинными осенними и зимними вечерами.
  • Декор с региональным колоритом. В Тверской области популярны элементы с отсылкой к народным орнаментам: ступени можно украсить резными деревянными вставками или орнаментальными плитками.

Практические советы

Для участков с перепадом высот важно продумать ширину и высоту ступеней: удобнее всего делать подъем 12-15 см.
Материалы должны быть устойчивыми к влаге и морозам — в Тверской области зима суровая, и хрупкие варианты быстро разрушаются.
Осенью и зимой ступени стоит обработать противоскользящим покрытием.

"Мы оформили садовые ступени у дома в Ржевском районе камнем и дополнительно посадили мох между плитами. Сначала сомневались, как это переживёт зиму, но результат превзошёл ожидания. Теперь лестница не только удобная, но и очень красивая — гости всегда обращают внимание", — делится Анна Смирнова, жительница Тверской области.

Почему это важно

В Тверской области многие дачники предпочитают сочетать функциональность и эстетику. Ступени должны быть надёжными и практичными, но в то же время отражать характер хозяев. Оформленные с фантазией, они превращают сад в продуманный и гармоничный ансамбль, создавая ощущение уюта и красоты на долгие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Вологодской области жители всё чаще выбирают декоративные сады вместо огородов сегодня в 13:43

Цветы вместо картошки: жители Вологодской области открыли новый способ наслаждаться участком

В Вологодской области всё чаще отказываются от грядок в пользу декоративных садов. Простые идеи превращают участок в место для отдыха и красоты.

Читать полностью » Дерево после падения: инструкция по подъему и уходу – увеличьте шансы на выживание сегодня в 13:30

Самые эффективные техники реанимации деревьев: секреты, которые работают на практике

Узнайте, как правильно поднять упавшее растение и повысить его шансы на выживание. Реанимация, закрепление и профессиональный уход.

Читать полностью » Подкормка роз раствором золы и лимонной кислоты возвращает кустам бутоны сегодня в 12:36

Вторая жизнь роз: одна ложка в воду — и кусты снова зацветут

Розы к середине лета устают и цветут хуже. Один простой раствор с золой и лимонной кислотой способен вернуть им пышность до осени.

Читать полностью » Вода - главный враг сада: 6 шагов к спасению растений после сильных дождей сегодня в 12:30

Удивительный способ защитить корни растений от переувлажнения — он работает даже в самых сложных условиях

Затопило? 5 шагов к спасению сада! Отвод воды, рыхление, защита от грибка и подкормка – сохраните урожай после потопа!

Читать полностью » В августе клематису нужны поливы 1–2 раза в неделю по 2–3 ведра сегодня в 11:21

Каждый увядший цветок — минус новые бутоны: почему нужно вовремя обрезать соцветия клематиса

Узнайте, как правильно ухаживать за клематисом в августе: полив, подкормка и обрезка, ключевые моменты для успешной зимовки растения.

Читать полностью » Секрет обрезки клубники после плодоношения: как правильно увеличить урожай в следующем сезоне сегодня в 11:14

Клубника отблагодарит вас тоннами ягод: раскройте секрет обрезки после плодоношения

Правильная обрезка клубники после плодоношения — залог богатого урожая. Узнайте, как и когда обрезать клубнику, чтобы кусты подготовились к зиме и дали обильный урожай в следующем сезоне.

Читать полностью » Блошки уничтожают урожай: как спасти капусту и редис – лучшие способы защиты сегодня в 10:14

Блошки атакуют: сделайте это немедленно, и они больше не побеспокоят ваши растения

Защитите свой огород от жуков-блошек! Узнайте о проверенных методах борьбы с вредителем, включая укрывной материал, настой золы, растения-репелленты и инсектициды.

Читать полностью » Агрономы назвали сроки пересадки лилий: с 20 августа по 15 сентября сегодня в 10:12

Неделя промаха — минус цветение: когда и как правильно пересаживать луковицы лилий

Август — идеальное время для пересадки лилий. Узнайте, когда и как правильно пересадить эти цветы, чтобы они зацвели уже в следующем году.

Читать полностью »

Новости
Туризм

ITM group: Иран закрыл выдачу виз для самостоятельных туристов после конфликта с Израилем
Авто и мото

Haval H5 и H9 исчезли из салонов России из-за переноса сборки в Казахстан — No Limits
Еда

Заморозка зелени с оливковым маслом помогает сохранить аромат и вкус
Дом

Как удалить пятна крови с одежды и тканей без повреждений — рекомендации специалистов
Красота и здоровье

Связь обезвоживания и стресса: новое исследование о влиянии воды на кортизол
Культура и шоу-бизнес

Ирландский музыкант Рэй Хеффернан подал в суд на Робби Уильямса из-за песни "Angels"
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан перечислил самые сложные упражнения с гирей для тренировок дома
Питомцы

Учёные описали роль муравьёв в экосистемах и их влияние на почву и растения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru