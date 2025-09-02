Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Миксбордер из хвойных
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:47

Пропустите один октябрь — и весной останетесь без яблок и смородины: вот что нужно сделать

Осенняя обработка деревьев и кустарников обязательна в Иркутской области

В Иркутской области садоводы знают: если не провести обработку деревьев и кустарников перед зимой, весной можно получить совсем иной результат, чем ожидается. Наш климат суров, зима долгая, морозы сильные, а перепады температур весной становятся настоящим стрессом для растений. В таких условиях профилактическое опрыскивание — это не просто рекомендация, а необходимость.

Зачем нужна осенняя обработка

К моменту окончания сезона на коре и в почве накапливаются споры грибков, личинки вредителей и возбудители болезней. Если оставить всё как есть, то весной деревья проснутся уже ослабленными. В условиях Иркутской области с её резкой весной и поздними заморозками это особенно опасно: растения просто не успеют набрать силы.

Местные садоводы говорят, что лучше потратить пару часов осенью, чем потом всё лето бороться с мучнистой росой, пятнистостями и гнилями.

"У нас в Сибири сад без осеннего опрыскивания — это всегда лотерея", — поделился житель Иркутского района Иван Петров.

Какие препараты используют

Важное правило для осени — выбирать средства, которые уничтожают именно возбудителей болезней, а не стимулируют рост. Чаще всего применяют:

  1. Медный купорос. Проверенное средство, которое работает против грибковых инфекций. Особенно полезно для яблонь и груш.

  2. Железный купорос. Отличается более мягким действием, помогает и от болезней, и от лишайников на коре.

  3. Бордоская жидкость. Универсальный вариант, подходящий для большинства плодовых и ягодных культур.

  4. Карбофос или аналоги. Используют, если летом была сильная атака насекомых-вредителей.

Важно помнить: концентрация растворов осенью выше, чем весной. Это связано с тем, что листья уже опали, и риск ожога для растений минимален.

Как правильно проводить опрыскивание

Чтобы результат был заметным, нужно соблюдать несколько правил:

  • Обрабатывать сад следует в сухую и безветренную погоду, когда температура держится около +5…+10 °C.
  • Работают не только по деревьям, но и по приствольным кругам — именно там зимуют личинки и споры.
  • Особое внимание уделяют трещинам и изгибам коры, ведь там прячутся возбудители.
  • Для больших деревьев используют садовые опрыскиватели с длинной штангой.

В Иркутской области обычно выбирают конец сентября или начало октября: листья уже опали, а морозы ещё не ударили.

Народные методы

Некоторые садоводы в регионе используют более мягкие средства — зольный раствор или мыльный настой. Зола дополнительно насыщает почву калием, а мыло помогает закрепить средство на поверхности коры. Такие методы можно применять как дополнение, но полностью отказываться от химических препаратов в нашем климате рискованно.

Что будет, если не опрыскать

Практика показывает: деревья без осенней обработки весной чаще поражаются паршой, коккомикозом и монилиозом. Особенно страдают яблони, вишни и смородина. В результате садоводы теряют не только урожай, но и часть посадок.

"Первые годы я пренебрегал обработкой, думал — мороз всё выморозит. В итоге яблони чахли, а смородина почти не плодоносила", — рассказал садовод из Ангарска Сергей Николаев.

Именно поэтому в Иркутской области обработка сада перед зимой стала своеобразным правилом хорошего тона.

Осеннее опрыскивание сада — это гарантия того, что весной растения встретят новый сезон здоровыми и крепкими. Для Иркутской области это особенно важно: климат здесь не прощает ошибок. Несколько часов работы в октябре могут спасти весь будущий урожай.

