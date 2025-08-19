Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вьюнок полевой
Вьюнок полевой
© commons.wikimedia.org by Gary Houston is licensed under CC0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:33

Уникальная ловушка для вьюнка: забудьте об обычной прополке и примените этот способ

Ботаники объяснили, почему вьюнок называют "садовым душителем" и как с ним бороться

Многие дачники признаются, что распознать беду на участке можно без особых знаний ботаники — стоит лишь проследить за тонкими и жилистыми лозами вьюнка, которые стремительно оплетают всё, что растёт вертикально. Сначала появляются листья, напоминающие наконечники стрел, а затем — белые или нежно-розовые трубчатые цветы. Так проявляет себя вьюнок, которого в народе называют "садовым душителем". И не зря: стоит ему укорениться, избавиться от него крайне сложно.

Специалисты отмечают, что вьюнок и его более мелкий собрат — полевой вьюнок — не относятся к сорнякам, которые можно просто выдернуть и забыть. Растение обладает мощной корневой системой, которая работает как "механизм выживания". Даже малейший кусочек корня становится "кнопкой перезапуска", давая новые побеги.

Особую сложность добавляет способность вьюнка маскироваться. Он способен появляться из-под гравия, незаметно пробираться с соседних участков и снова обвиваться вокруг подсолнечников спустя всего неделю после прополки. Многие садоводы тратят годы на борьбу с верхушками лоз, но настоящая проблема скрывается под землёй.

Кардинальное решение — мульчирование картоном

Эксперты утверждают, что наиболее действенным способом борьбы с вьюнком является мульчирование картоном. Этот метод лишает растение солнечного света, а его подземная система начинает постепенно погибать.

Сначала необходимо убрать все видимые побеги. Если земля пересохла, её рекомендуется слегка полить. Затем участок полностью накрывают прочным картоном — лучше использовать двойные листы или несколько слоёв, чтобы не осталось ни одного просвета.

Сверху насыпают слой органики толщиной не менее 10-15 сантиметров: это может быть кора, древесная щепа, солома или компост. Такой "бутерброд" не только блокирует свет, но и сохраняет влагу. При этом садоводы могут высаживать новые растения прямо в слой мульчи: их корни постепенно пробьют влажный картон, тогда как вьюнок останется под ним без доступа к свету.

Для сильно заражённых участков процесс может потребовать повторения — когда картон начнёт разрушаться, его накладывают снова и обновляют слой органики. Через сезон или два вьюнок полностью исчезнет, а сад восстановит свой ухоженный вид.

