Крыса ест
Крыса ест
© openverse.org by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0.
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:26

В Самаре мыши бодрствуют зимой, а садоводы дремлют: чем это грозит весной

Полёвки и зайцы остаются главной угрозой деревьям зимой в Самарской области

Зима в Самарской области — серьёзное испытание не только для садоводов, но и для их участков. Снег и морозы накрывают землю, а вместе с этим на первый план выходит проблема грызунов. Полёвки, мыши и зайцы не дремлют: под слоем снега они активно ищут пищу и способны за короткое время нанести ощутимый вред деревьям и кустарникам. Чтобы весной сад не встретил хозяина повреждённым, стоит позаботиться о защите заранее.

Почему грызуны особенно опасны зимой

Когда земля промерзает и травы не остаётся, грызуны переключаются на древесную кору. Молодые яблони, груши и кустарники становятся для них лёгкой добычей. Повреждённая кора нарушает питание дерева, и если ствол обгрызен по кругу, растение может погибнуть. Особенно часто садоводы в Самарской области жалуются на нашествия полёвок после снежных зим.

Простые методы защиты

Самый доступный и проверенный способ — укрыть штамбы деревьев. Для этого используют:

  • лапник;
  • нетканый материал;
  • пластиковые или металлические сетки.

Важно обмотать ствол плотно, но не создавая парникового эффекта, чтобы кора не сопрела. Нижнюю часть также присыпают снегом или землёй, чтобы грызуны не пробрались снизу.

Снег как помощник

Опытные садоводы знают: снег — не только враг, но и защитник. Если утоптать его вокруг деревьев, мышам будет сложнее пробираться к стволам. К тому же плотный наст мешает образованию подземных ходов.

Народные хитрости

В деревнях Самарской области по-прежнему используют старые приёмы. Некоторые садоводы раскладывают вокруг деревьев золу или опилки, смешанные с креолином. Резкий запах отпугивает грызунов и заставляет их искать пищу в других местах. Другие прибегают к установке ловушек, хотя этот метод требует постоянного контроля.

Современные средства

В продаже есть специальные отпугиватели: ультразвуковые и с запаховыми приманками. Их размещают в саду ещё до наступления холодов. Ультразвук мешает грызунам ориентироваться, а ароматические гранулы делают территорию непригодной для проживания. Однако важно использовать такие средства осторожно, чтобы не навредить домашним животным.

Особенности Самарской области

Здесь климат достаточно контрастный: зима может быть как снежной, так и малоснежной, что напрямую влияет на активность грызунов. В малоснежные годы зверьки чаще повреждают корни и нижние ветви, а в снежные — подбираются выше, скрываясь под сугробами.

"Лучше всего помогает сетка: я обматываю ею яблони и сливы, и весной они всегда остаются целыми", — сказал садовод-любитель из Самарской области Сергей Кузьмин.

Местные дачники отмечают, что защита сада — это не разовое действие, а целая система. Нужно сочетать несколько способов, ведь грызуны быстро привыкают к одному и тому же приёму.

Подготовка сада к зиме

Перед тем как накрывать деревья, стоит провести осеннюю уборку. Лишняя трава, листья и растительные остатки создают идеальные укрытия для мышей. Если очистить участок, то вероятность поселения грызунов снижается. Полезно и мульчирование почвы: под слоем мульчи меньше трещин, где могут прятаться вредители.

