Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Плохой газон
Плохой газон
© commons.wikimedia.org by Scot Nelson is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:28

Жара уходит, но беда остаётся: газон можно воскресить только так

Учёные советуют мульчирование и рыхление для защиты сада от будущих засух

После долгого летнего отдыха сад часто встречает хозяев в уставшем виде: трава выжжена солнцем, листья скручены, цветы осыпались раньше времени. Особенно сильно страдают растения в периоды засухи, когда почва пересыхает и наступает стресс от нехватки влаги. Но вернуть зелени силу и здоровье вполне реально — нужно лишь действовать правильно и последовательно.

Признаки ослабленного сада

Основные симптомы нехватки влаги легко заметить: листья теряют упругость и сворачиваются, плоды деформируются, а цветение прерывается раньше срока. Эти сигналы говорят о том, что растениям требуется помощь. Первая мера — аккуратно удалить все подсохшие побеги и соцветия. Так растение не тратит силы на повреждённые части и быстрее выпускает новые ростки.

Поддержка растений после жары

Чтобы восстановить жизненные силы, полезно освежить почву. Иногда достаточно заменить верхний слой земли или добавить новый питательный грунт. Такая процедура оживляет корни и создаёт условия для появления молодых побегов. Осенью, когда воздух насыщается влагой, растения легче откликаются на подобные меры и быстрее возвращают декоративность.

Восстановление газона

Лужайка также страдает от летнего солнца. Жёлтые проплешины и сухие островки выглядят безжизненно, но ситуацию можно исправить. Первым делом стоит провести скарификацию — лёгкое рыхление дерна, чтобы улучшить доступ воздуха и влаги. Затем важно удалить сорняки, которые мешают росту травы. При регулярном поливе трава постепенно возвращает сочный зелёный цвет.

Чтобы ускорить процесс, можно внести удобрение, но важно строго соблюдать дозировку. В местах, где трава полностью выгорела, рекомендуется подсеять новые семена. Ещё один приём — оставить газон чуть выше при стрижке. Более длинные стебли защищают молодые ростки и удерживают влагу в почве.

Подготовка к новым засухам

Заботиться о саде стоит не только после жары, но и заранее. Несложные приёмы помогают растениям лучше переносить будущие периоды без дождей.

  1. Бинование почвы. Оно улучшает проникновение влаги к корням и препятствует её быстрому испарению. Даже в отсутствие полива рыхлая земля быстрее впитывает осадки.

  2. Удаление сорняков. Они активно забирают влагу, ослабляя культурные растения. Чистая грядка всегда легче переносит засуху.

  3. Мульчирование. Слой органического материала на поверхности удерживает влагу и стабилизирует температуру почвы. Он также защищает корневую систему от перегрева.

  4. Формирующая обрезка. Лёгкое укорачивание ветвей помогает растениям сохранять силы и повышает их устойчивость к погодным стрессам.

Вернуть саду красоту после знойного лета возможно, если уделить внимание базовым приёмам ухода. Регулярный полив, работа с почвой и своевременное удаление сухих частей позволяют растениям восстановиться. А профилактика в виде мульчирования, рыхления и ухода за газоном сделает зелёные уголки более стойкими к будущим капризам погоды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Смоленской области садоводам советуют осенью раскислять почву перед посадкой сливы сегодня в 9:28

Посадка сливы осенью — риск или проверенный ход в Смоленской области

Узнайте об осенней посадке слив в Смоленской области: секреты успешного укоренения саженцев, сроков и частых ошибок. Подготовьте свой сад к зиме правильно!

Читать полностью » Учёные назвали монилиоз главной причиной гнили яблок и груш на деревьях сегодня в 9:20

Маленькая ранка — смертельная угроза: как яблоко заражает десятки соседей

Почему яблоки и груши гниют прямо на дереве и как остановить болезнь? Причины, меры защиты и неожиданные способы использования подпорченных плодов.

Читать полностью » Забудьте о болях в спине: уход за огородом с высокими грядками – одно удовольствие сегодня в 8:35

Секрет монахов и китайских мудрецов: универсальные высокие грядки для любого участка

Узнайте о преимуществах высоких грядок: быстрый прогрев, дренаж и двойной урожай! Секреты обустройства и лучшие культуры для посадки.

Читать полностью » Морозостойкие сорта хурмы позволяют выращивать дерево в средней полосе сегодня в 8:11

Ведро, дренаж и 3 подкормки: что скрывают успешные фермеры, выращивая хурму в средней полосе

Откройте секреты выращивания морозостойкой хурмы в России: выбор сортов, выдерживающих до -35°C, тонкости посадки в грунт и контейнеры, 3 этапа подкормки и ошибки, лишающие урожая. Узнайте, как получить сладкие плоды даже в средней полосе!

Читать полностью » Агрономы объяснили, почему рожь и гречиха считаются лучшими сидератами для почвы сегодня в 8:02

Оставите землю пустой — получите болезни и сорняки весной: простой способ вернуть ей силы

Осенний посев сидератов помогает восстановить почву, удержать влагу и защитить участок от сорняков. Узнайте, как правильно это сделать.

Читать полностью » Защита от болезней: обработка озимого чеснока перед посадкой – секрет опытных дачников сегодня в 7:35

Богатый урожай чеснока – это просто: узнайте, как подготовить зубчики к посадке – секретный метод внутри

Подготовка зубчиков озимого чеснока к посадке - важный этап для защиты от болезней и получения богатого урожая. Узнайте о лучших способах обработки!

Читать полностью » В сентябре петунии, подсолнухи и ромашки лучше приживаются и готовятся к лету сегодня в 7:07

Осенний старт — летний финал: как сентябрь превращает сад в палитру красок

Сентябрь – идеальное время для посадки петуний, подсолнухов и ромашек, чтобы создать яркий и устойчивый сад. Узнайте, как правильно ухаживать за растениями.

Читать полностью » Хвойные не боятся зимы: секреты подготовки к холодам от опытных садоводов сегодня в 6:22

Вечнозелёные в зоне риска: как подготовить хвойные к лютой зиме – инструкция

Как подготовить хвойные к зиме? 7 важнейших шагов: влагозарядный полив, подкормка, обрезка, защита от болезней, мульчирование и укрытие. Обеспечьте своим туям, елям и соснам здоровую зимовку!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Android внезапно начал тормозить: внутри оказался шпион, использующий Яндекс
Еда

Приготовьте клубничный чизкейк без выпечки с желатином и сливочным сыром
Садоводство

Подкормка спичками: как сера помогает растениям и защищает от вредителей
Туризм

Каппадокия, Троя и Кушченнети вошли в список главных национальных парков Турции
Красота и здоровье

Размер татуировки имеет значение: как это влияет на риск развития рака
ДФО

В Благовещенске мужчину оштрафовали за обман с туром в Таиланд
Наука и технологии

Исследование раскрывает тайну волн-убийц: комбинация факторов и машинное обучение
Красота и здоровье

Как правильно замачивать орехи: время замачивания для каждого вида орехов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet