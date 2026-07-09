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Полив на даче
Полив на даче
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:16

Вода на грядках, урожай под угрозой: простое действие может решить проблему

Для защиты будущего урожая на приусадебных участках в условиях затяжных ливней ключевой стратегией становится грамотное управление почвенной влагой. Агроном, плодоовощевод Николай Зайцев рассказал NewsInfo о методах минимизации потерь при неблагоприятных погодных явлениях.

Избыток воды в почве наиболее опасен для моркови и других корнеплодов, которые склонны к растрескиванию при резких перепадах влажности, говорит агроном. Владельцам участков крайне важно контролировать состояние грунта, чтобы избежать растрескивания почвы.

"Корнеплоды, морковь могут полопаться, если было сухо, потом обильные дожди. Что нужно сделать, чтобы ее защитить? Надо поливать. Другого выхода нет, иначе будут обильные дожди, полопаются корнеплоды. Картофель к этому не склонен, тут особо бояться нечего", — отметил Зайцев.

Для огуречных культур и тыквенных избыточная влага также представляет серьезную угрозу, провоцируя развитие гнили, напомнил садовод. Эксперт рекомендует обустройство дренажных канав для отвода воды, несмотря на трудоемкость процесса. Существенную помощь в защите посадок оказывают высокие грядки, которые позволяют эффективно бороться с последствиями заливания территории. Понимание того, как спасти растения от гибели при затяжных дождях, помогает сохранить урожай.

"Оканавливать, делать канавы, чтобы дождевая вода в них стекала и сливалась. Это, конечно, так себе способ, но для любителей вполне пойдет", — пояснил агроном.

При использовании высоких коробов важно учитывать, что они быстрее пересыхают в периоды засухи, поэтому потребуют организации регулярного полива, говорит специалист. В целом, применение высоких грядок признано эффективным способом предотвращения последствий переувлажнения и создания комфортных условий для роста различных культур, что является частью стратегии по эффективному ведению ленивого огорода. Подход к агротехнике картофеля и прочих овощей должен учитывать климатические особенности региона, где суммарный объем осадков вегетационного периода может быть существенным.

Отдельной проблемой текущего сезона стало массовое нашествие тли. Специалист настаивает на использовании системных инсектицидов, так как контактные препараты часто не достигают цели из-за скрытного образа жизни насекомых. Для борьбы с вредителем рекомендуется применять химические средства, которые впитываются тканями растения и делают его губительным для паразитов. Владельцам садов также важно следить за тем, как муравьи разводят тлю, перенося ее на молодые побеги.

"Нужно применять системные препараты. То есть вещество, которое проникает в растение, делая его временно ядовитым для насекомых", — резюмировал эксперт.
Проверено экспертом: Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Наталья Полетаева, Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Иван Трухин

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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