Сделай сам: копеечный пруд избавит от комаров и привлечет полезных насекомых

Небольшой пруд на участке способен превратить сад не только в красивое место для отдыха, но и в естественную защитную систему против вредителей. Лягушки, стрекозы и птицы, которых привлекает вода, становятся верными помощниками огородника, снижая количество насекомых-вредителей без химии.

Как создать пруд своими руками

Для основы можно использовать старую ванну, большой таз или даже автомобильную покрышку. Выкопайте яму по размеру ёмкости, установите её и задекорируйте края камнями и галькой. Чтобы пруд выглядел естественно, лучше комбинировать камни разного размера и формы.

Если нет времени ждать естественной очистки воды, можно добавить активированный уголь — пять таблеток на каждые 100 литров. Он нейтрализует примеси и улучшает качество воды.

Растения для чистоты и красоты

Чтобы вода не застаивалась и не зацветала, посадите растения-оксигенаторы, такие как роголистник или элодея. Они насытят её кислородом и не дадут активно размножаться водорослям. На мелководье можно высадить болотный ирис или калужницу — их корни фильтруют воду и одновременно украшают пруд.

Привлекаем обитателей

Для лягушек на дно стоит положить несколько крупных камней и веток, чтобы они могли прятаться. Если хочется ускорить заселение пруда, принесите ведро воды из ближайшего водоёма. Вместе с ней попадут микроорганизмы, а уже через неделю появятся первые насекомые, за которыми придут лягушки.

Как избавиться от комаров

Чтобы комары не мешали отдыхать, вокруг пруда можно посадить мяту, мелиссу или лаванду. Их аромат отпугивает кровососов. В сам водоём можно запустить гуппи или кардиналов — эти небольшие рыбки охотно поедают личинок комаров. Ещё один приём — установить мини-фонтан или небольшой водопад: движение воды мешает самкам откладывать яйца.

Уход за прудом

Раз в месяц стоит очищать дно сачком, убирая опавшие листья и мусор. Летом подливайте свежую воду, если уровень снижается из-за жары. Зимой не сливайте пруд полностью — лягушки используют его для зимовки. Если есть риск промерзания, бросьте в воду резиновый мяч: он примет на себя давление льда и сохранит "дыхательные" отверстия.

Такой мини-водоём станет настоящим украшением участка, создаст прохладу и уют летом и одновременно избавит сад от назойливых насекомых.

Три интересных факта