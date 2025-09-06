Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Садовый прудик
Садовый прудик
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 17:50

Сделай сам: копеечный пруд избавит от комаров и привлечет полезных насекомых

Пруд от комаров: простые способы избавления от насекомых на участке

Небольшой пруд на участке способен превратить сад не только в красивое место для отдыха, но и в естественную защитную систему против вредителей. Лягушки, стрекозы и птицы, которых привлекает вода, становятся верными помощниками огородника, снижая количество насекомых-вредителей без химии.

Как создать пруд своими руками

Для основы можно использовать старую ванну, большой таз или даже автомобильную покрышку. Выкопайте яму по размеру ёмкости, установите её и задекорируйте края камнями и галькой. Чтобы пруд выглядел естественно, лучше комбинировать камни разного размера и формы.

Если нет времени ждать естественной очистки воды, можно добавить активированный уголь — пять таблеток на каждые 100 литров. Он нейтрализует примеси и улучшает качество воды.

Растения для чистоты и красоты

Чтобы вода не застаивалась и не зацветала, посадите растения-оксигенаторы, такие как роголистник или элодея. Они насытят её кислородом и не дадут активно размножаться водорослям. На мелководье можно высадить болотный ирис или калужницу — их корни фильтруют воду и одновременно украшают пруд.

Привлекаем обитателей

Для лягушек на дно стоит положить несколько крупных камней и веток, чтобы они могли прятаться. Если хочется ускорить заселение пруда, принесите ведро воды из ближайшего водоёма. Вместе с ней попадут микроорганизмы, а уже через неделю появятся первые насекомые, за которыми придут лягушки.

Как избавиться от комаров

Чтобы комары не мешали отдыхать, вокруг пруда можно посадить мяту, мелиссу или лаванду. Их аромат отпугивает кровососов. В сам водоём можно запустить гуппи или кардиналов — эти небольшие рыбки охотно поедают личинок комаров. Ещё один приём — установить мини-фонтан или небольшой водопад: движение воды мешает самкам откладывать яйца.

Уход за прудом

Раз в месяц стоит очищать дно сачком, убирая опавшие листья и мусор. Летом подливайте свежую воду, если уровень снижается из-за жары. Зимой не сливайте пруд полностью — лягушки используют его для зимовки. Если есть риск промерзания, бросьте в воду резиновый мяч: он примет на себя давление льда и сохранит "дыхательные" отверстия.

Такой мини-водоём станет настоящим украшением участка, создаст прохладу и уют летом и одновременно избавит сад от назойливых насекомых.

Три интересных факта

  1. Лягушка за ночь может съесть до 200 насекомых, включая комаров и слизней.
  2. Стрекозы считаются одними из самых эффективных охотников на комаров: они уничтожают их и во взрослом виде, и на стадии личинок.
  3. В Европе мини-пруды всё чаще создают как часть "эко-садов", чтобы поддерживать биоразнообразие на участке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Авокадо из косточки прорастает через 3–6 недель при правильном уходе сегодня в 18:07

Косточка оживает не по дням, а по часам: вот как вырастить собственное авокадо дома

Из обычной косточки авокадо можно вырастить дерево. Узнайте, как правильно прорастить семя и чего ждать от этого увлекательного эксперимента.

Читать полностью » В сентябре можно посадить шпинат, репу, бобы, лук и чеснок сегодня в 13:14

Листья через месяц, головки к лету: что выгоднее всего посадить в сентябре

Узнайте, какие овощи лучше всего сажать в сентябре, чтобы осень и зима были с урожаем, а весной и летом грядки порадовали свежими витаминами.

Читать полностью » Тля, гусеницы и личинки боятся этого средства: используем нашатырный спирт в огороде правильно сегодня в 12:37

Дачникам на заметку: три способа применения нашатырного спирта, о которых вы не знали

Нашатырный спирт – эффективное и безопасное средство защиты огорода от вредителей. Узнайте, как приготовить раствор и правильно применять его для борьбы с тлей, гусеницами и другими вредителями, не нанося вреда растениям.

Читать полностью » Тюльпаны в Кабардино-Балкарии сажают с конца сентября до середины октября сегодня в 12:03

Тюльпаны начинают весну ещё осенью: секрет, который знают в Кабардино-Балкарии

Осенью в Кабардино-Балкарии закладывают основу весенней красоты. Один приём поможет тюльпанам зацвести ярко и обильно, удивив даже опытных садоводов.

Читать полностью » Вредители покинут ваш сад: как кофейная гуща поможет защитить ваши растения – проверено сегодня в 11:37

Розы и гортензии будут благодарить: используйте кофейную гущу правильно – раскройте секрет пышного цветения

Узнайте, как кофейная гуща может стать вашим секретным оружием в саду! 5 способов применения этого простого средства для удобрения почвы и отпугивания вредителей. Экологично и эффективно!

Читать полностью » Капусту в Тамбовской области защищают от заморозков агроволокном и мульчей сегодня в 11:22

Осень в Тамбовской области превращает капусту в лотерею: спасут ли грядки от внезапных заморозков

Неожиданные заморозки могут уничтожить урожай капусты в Тамбовской области. Мы собрали простые приёмы защиты, которые спасут кочаны от холода.

Читать полностью » Как увеличить урожай: секрет в привлечении дикой фауны в ваш сад – пошаговое руководство сегодня в 10:37

Секреты процветающего сада: привлекаем полезных насекомых и птиц без химии – простой лайфхак

Узнайте, как привлечь полезных насекомых и птиц в свой сад, чтобы естественным образом бороться с вредителями и увеличить урожай. Экологичные методы без химии!

Читать полностью » Сидераты в сентябре: горчица и фацелия улучшают плодородие и подавляют сорняки сегодня в 10:12

Сентябрь — рай для вредителей: огород без защиты превращается в ловушку

Осенние грядки нельзя оставлять пустыми: именно в это время почва становится убежищем для вредителей. Узнайте, как правильно подготовить участок.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Косметолог Рейчел Джонсон назвала главные ошибки женщин перед интимной эпиляцией
Красота и здоровье

Врачи: масла, витамины и гаджеты не останавливают облысение без медицинских препаратов
Авто и мото

Продажи электромобилей в России в августе снизились на 17% — данные рынка
СФО

Перечень получателей выплат инвалидам боевых действий расширен решением правительства региона
Еда

Картофель, лук, бананы и помидоры теряют вкус и портятся в холодильнике
Дом

Дизайнер Екатерина Коталевская рассказала, как организовать рабочее место в нише квартиры
Питомцы

Сладости снижают иммунитет питомцев в холодный сезон
Туризм

Марса-Алам называют Мальдивами Египта за белые пляжи и коралловые рифы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet