Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обрезка яблони осенью
Обрезка яблони осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:53

7 смертных грехов садоводства: эти ошибки лишают вас богатого урожая – исправьте немедленно

Тайная война в вашем саду: эти растения убивают друг друга – как избежать конфликтов

Сад кажется гармоничным, когда все растения расположены правильно. Однако скрытые конфликты между ними способны испортить картину: одни деревья и кустарники угнетают соседей, забирают влагу и питательные вещества, а порой даже выделяют токсичные соединения. Всё это напрямую отражается на урожайности и здоровье сада.

Почему растения "враждуют"

Невидимая борьба объясняется явлением аллелопатии — способностью одних культур выделять вещества, замедляющие рост других. Добавим к этому конкуренцию за воду и минералы, а также общих вредителей, и станет ясно: без учёта совместимости сложно рассчитывать на обильные урожаи.

Грецкий орех — главный агрессор

Особое место среди опасных соседей занимает грецкий орех. Его листья и корни содержат юглон — вещество, которое угнетает развитие яблонь, груш и косточковых деревьев. При длительном воздействии садовые культуры теряют силу и могут погибнуть. Поэтому орех лучше высаживать в стороне от основных плодовых насаждений.

Опасность декоративных кустарников

Многие садоводы любят сирень или чубушник за красоту и аромат. Но их мощные корни активно вытягивают влагу и питание, лишая соседние деревья необходимых ресурсов. Если такие кустарники растут рядом с яблонями или грушами, те становятся слабыми и плохо плодоносят.

Картофель у яблонь — ошибка

Часто в приствольных кругах яблонь сажают картофель. Но эта практика вредит деревьям: клубни меняют структуру почвы, ухудшают её аэрацию и способствуют развитию парши. Корни яблони начинают страдать, а болезни картофеля легко переходят на деревья.

Конфликт косточковых культур

Абрикос, вишня и черешня принадлежат к одному семейству, но это не значит, что они хорошо соседствуют. Наоборот, садоводы отмечают снижение урожайности при их совместных посадках. Учёные пока не пришли к единому объяснению этого явления, однако практика подтверждает: лучше разделять такие деревья.

Калина и тля

Калина нередко становится источником вредителей. Она активно притягивает тлю, которая быстро распространяется по саду и поражает яблони. Вредитель ослабляет деревья, снижает их иммунитет и уменьшает количество плодов.

Агрессивная малина

Малина славится своей корневой системой, которая быстро разрастается и конкурирует за влагу. Особенно тяжело приходится молодым яблоням и грушам: в первые годы после посадки они чувствительны к недостатку воды, и малина способна замедлить их рост.

Скрытая угроза берёзы

Берёза выглядит декоративно, но её корни поглощают огромное количество влаги. Даже при регулярных поливах плодовые деревья рядом с берёзой страдают от засухи. Такое соседство гарантированно снижает урожай.

Как избежать проблем

Чтобы сад радовал урожаями, важно заранее продумать схему посадок. Нужно учитывать совместимость культур, разделять декоративные и плодовые зоны, а также соблюдать дистанцию между деревьями с мощной корневой системой и более уязвимыми саженцами.

Грамотно составленный план поможет сохранить здоровье растений и повысить продуктивность сада. Ведь причина скудных урожаев нередко скрыта не в уходе или климате, а в неправильном соседстве.

Три интересных факта

  1. Первые исследования аллелопатии начали проводить ещё в XIX веке, но массово садоводы обратили внимание на этот феномен только в XX веке.
  2. Грецкий орех способен угнетать даже сорняки, что делает его естественным "гербицидом".
  3. У берёзы корни могут уходить в землю на глубину до 10 метров, поэтому её влияние ощущается в радиусе десятков метров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Урожайные сорта томатов для рассады весной: рекомендации огородникам вчера в 21:06

Какие сорта томатов выбрать весной, чтобы не остаться без урожая

Какие сорта помидоров стоит выбрать для рассады весной? От полосатых красавцев до оранжевых гигантов — каждый найдет томаты по вкусу.

Читать полностью » Дженнифер Энистон считает садоводство медитацией вчера в 20:10

Почему садоводство стало модным трендом среди мировых звёзд

От Памелы Андерсон до Дэвида Бекхэма — всё больше звёзд увлекаются садоводством. Почему гарденинг становится модным ритуалом и что он даёт горожанам?

Читать полностью » Прощайте, тля: как мыло спасает растения за считанные часы — секреты эффективного лечения вчера в 19:53

Тля на растениях: как избавиться от вредителя с помощью обычного мыла — проверенный способ

Узнайте, как просто и эффективно избавиться от тли с помощью мыла, а также откройте для себя народные рецепты, которые помогут спасти ваши растения.

Читать полностью » В Иркутской области рекомендуют устанавливать пояса-ловушки на яблони до середины сентября вчера в 19:18

Паразит не спит даже в сентябре: эти простые вещи превращаются в оружие против коварной гусеницы

В Иркутской области садоводы нашли простой способ лишить плодожорку шансов пережить зиму. Осенние ловушки помогут сохранить урожай следующего года.

Читать полностью » Капуста до весны: подготовка и оптимальные условия хранения – советы экспертов вчера в 18:53

Капуста не почернеет: вот что нужно сделать сразу после сбора урожая, чтобы сохранить её надолго

Хотите сохранить капусту свежей до весны? Узнайте о подготовке кочанов, лучших способах хранения в погребе и на балконе, а также о секретах защиты от гнили. Ваши запасы будут сочными!

Читать полностью » Важно очищать и дезинфицировать садовый инвентарь осенью вчера в 18:15

Ржавчина и поломки ждут весной: эта ошибка в хранении садовых инструментов стоит дорого

Садовый сезон позади, но работа ещё не закончена: инструменты требуют правильной подготовки к зиме. Как сохранить их острыми и надёжными?

Читать полностью » Агрономы объяснили, чем опасны зимние оттепели для садовых растений вчера в 17:13

Молодые саженцы в зоне риска: вот чем опасны грядущие оттепели

Зимние оттепели могут превратить сад в зону риска: под снегом деревья задыхаются и начинают преть. Как сохранить растения и избежать беды?

Читать полностью » Настурция, фиалка и хризантема: удивите гостей съедобностью вашего сада вчера в 17:07

Цветы, о которых вы не знали: как настурция и фиалка готовы изменить ваши блюда

Откройте для себя мир съедобных цветов! Настурция, фиалка и хризантема украсит ваш сад и преобразят привычные блюда в кулинарные шедевры.

Читать полностью »

Новости
Еда

Заливное из говядины варится на медленном огне для сохранения нежной текстуры
Красота и здоровье

Учёные: каждый градус жары повышает ежедневное потребление сахара на 0,7 г
Спорт и фитнес

Упражнения с Jawzrsize могут вызвать смещение зубов — стоматолог Чарльз Сутера
Садоводство

Древесная зола при передозировке повышает pH почвы и вызывает ожоги кожи и глаз
Садоводство

Морковь до весны как с грядки: используйте листья рябины – простой секрет
Туризм

Экономия на отелях в домах на колесах компенсируется расходами на топливо и стоянки
Авто и мото

В Китае молодежь выбирает экскурсии на заводы вместо торговых центров — China Daily
Наука

Canon Cinema EOS C50 станет конкурентом Sony FX3 на рынке киносистем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet