
© commons.wikimedia.org by JorritvWamelimage is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:33

Эти вредители исчезнут навсегда: простой способ спасти урожай, который передается из поколения в поколение

5 вредителей сада, которые погубят все ваши растения — как с ними бороться народными средствами

Каждый садовод знает это чувство: вкладываешь силы в грядки, ухаживаешь за растениями, а утром находишь подкопанные корни или объеденные листья. И далеко не всегда виновники на виду. Многие вредители прячутся под землёй или ведут ночной образ жизни, но существуют простые способы борьбы с ними без агрессивной химии.

Медведка — подземный разрушитель

Медведка — крупное насекомое, роющее ходы на глубине 10-15 см. Она перегрызает корни и подкапывает рассаду. Обнаружить её сложно, но есть проверенный способ: залейте в норы мыльный раствор (100 г хозяйственного мыла на 10 л воды) — насекомое вылезет на поверхность.

Для профилактики можно вкопать по периметру грядок барьеры из шифера или металлической сетки. Это создаст преграду для подземных "туннелей".

Проволочник — враг корнеплодов

Личинка жука-щелкуна превращает картофель и морковь в решето. Особенно часто проволочник встречается на кислых почвах и в зарослях пырея. Чтобы снизить его численность, полезно посадить горчицу или гречиху: их корни выделяют вещества, отпугивающие вредителя.

Ещё один способ — разложить в междурядьях кусочки сырого картофеля. Через несколько дней в них соберутся личинки, и их можно будет легко собрать и уничтожить.

Совки — ночные вредители

Совки — это бабочки, чьи гусеницы способны выгрызать стебли и плоды изнутри. Чтобы сократить численность взрослых особей, на участке развешивают ёмкости с забродившим компотом или пивом: запах привлекает бабочек, и они тонут в жидкости.

Против личинок хорошо работают биопрепараты на основе нематод, которые безопасны для растений и человека.

Стеклянница — угроза ягодникам

Стеклянница особенно опасна для смородины и крыжовника. Её гусеницы прогрызают ходы внутри побегов, из-за чего ветки засыхают. Если при обрезке заметили чёрную сердцевину, такие ветви нужно немедленно удалить и сжечь.

Для профилактики кусты после цветения опрыскивают настоем полыни (500 г на 10 л воды). Запах этого растения отпугивает вредителя и снижает риск заражения.

Профилактика — лучшая защита

Главное правило борьбы с вредителями — действовать на опережение. Регулярное рыхление почвы, уничтожение сорняков и соблюдение севооборота помогают сохранить посадки. Даже простая осенняя перекопка грядок способна снизить численность вредителей лучше, чем химические препараты.

Три интересных факта

  1. Медведка может прорыть за ночь до 5 метров ходов, повреждая десятки растений.
  2. Проволочник живёт в почве до 5 лет, постепенно превращаясь во взрослого жука.
  3. Совки ориентируются на запах брожения, поэтому ловушки с пивом или компотом особенно эффективны.

