Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медведка
Медведка
© commons.wikimedia.org by JorritvWamelimage is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:24

Она прячется под грядками и жрёт урожай за ночь: осеннее нашествие на Кубани

Фермеры Краснодарского края предупреждают о нашествии медведки из-за тёплой осени

Осень в Краснодарском крае — пора не только сбора урожая, но и активной борьбы с одним из самых назойливых вредителей — медведкой. Это насекомое способно уничтожить грядки за считанные дни, подгрызая корни капусты, картофеля, моркови и других культур. С потеплением осени и мягкой кубанской землёй вредитель чувствует себя особенно комфортно, поэтому важно действовать именно сейчас — до наступления холодов.

Почему медведка опасна именно осенью

Когда температура воздуха в Краснодарском крае держится на уровне +10…+15 °C, медведки активно роют норы, готовясь к зимовке. Они прячутся в компостных кучах, под досками и корнями растений. Если пропустить этот момент, весной насекомые проснутся и снова начнут уничтожать рассаду.

Местные фермеры отмечают, что осенью 2025 года численность вредителя особенно выросла из-за затяжного тёплого сентября.

"Медведка любит рыхлую, удобренную землю — а у нас в крае именно такая. Без ловушек и профилактики она быстро размножается", — рассказал агроном-любитель из станицы Каневской Сергей Лисов.

Основные признаки появления медведки

  1. Прокопанные под землёй ходы шириной до 2 см.

  2. Увядающие растения с подгрызёнными корнями.

  3. Мелкие бугорки земли у грядок.

  4. Характерный звук ночью — стрекотание самцов.

Если вы заметили эти признаки, действовать нужно немедленно.

Как бороться с медведкой пошагово

1. Найдите места зимовки

Осенью медведка ищет тепло, поэтому чаще всего селится в компостных кучах, под навозом и кучами растительных остатков. Разберите эти укрытия и пролейте землю раствором марганцовки или кипятком — это уничтожит личинки.

2. Используйте ловушки

  • Пластиковые бутылки с пивом или сладкой водой закапывают по горлышко в землю. Запах привлекает вредителя, и тот тонет в жидкости.
  • Ловушки из навоза — эффективный старый метод. Сделайте ямки глубиной 20 см, заложите туда свежий навоз и прикройте плёнкой. Через неделю навоз вынесите за пределы участка и сожгите.

3. Применяйте безопасные препараты

Для жителей Краснодарского края, где садоводы часто выращивают продукцию для себя, лучше выбирать биологические средства. Подойдут препараты на основе диазинона, например, "Гроза Медведка", "Медветокс" или "Фенаксин+". Их вносят в землю по периметру грядок.

Если участок экологический, можно использовать настой перца, чеснока или керосина (1 столовая ложка на ведро воды). Запах отпугивает насекомых, не вредя растениям.

4. Уничтожайте норы механически

После дождя или полива медведки выходят ближе к поверхности. В этот момент можно перекапывать землю и собирать вредителей вручную. Главное — не затягивать с работами: пока почва мягкая, личинки легко извлекаются.

Ошибки, которые совершают дачники

  • Ошибка: оставляют компостные кучи рядом с грядками.
    Последствие: медведка там зимует и весной выходит прямо к рассаде.
    Альтернатива: компост лучше держать на бетонной площадке или в металлическом баке.
  • Ошибка: поливают грядки навозной жижей.
    Последствие: запах привлекает вредителей.
    Альтернатива: используйте перегной или готовые органические удобрения.

А что если медведка уже наделала бед

Если осенью вредитель повредил посадки, не спешите перекапывать весь участок. Засейте землю сидератами — горчицей или фацелией. Они выделяют эфирные масла, отпугивающие подземных насекомых. Весной, перед посадкой овощей, сидераты заделайте в почву как удобрение.

Плюсы и минусы народных и химических методов

Метод Плюсы Минусы
Ловушки с пивом Дёшево, безопасно Нужно часто проверять
Навозные ловушки Высокая эффективность Неэстетично, требует уборки
Биопрепараты Безопасны для растений Действуют медленно
Химические гранулы Быстрый результат Опасность для домашних животных

Мифы и правда о медведке

Миф: медведка гибнет при первых морозах.
Правда: взрослые особи зимуют в земле на глубине до метра.

Миф: пивные ловушки не работают.
Правда: в Краснодарском крае с его мягким климатом они эффективны до ноября.

Миф: если пролить грядки керосином — погибнут все насекомые.
Правда: можно повредить микрофлору почвы, поэтому раствор должен быть слабым.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что медведка ушла?
После обработки и уничтожения нор исчезают ходы и бугорки, растения перестают вянуть.

Можно ли бороться с ней зимой?
Да, если в теплице — пролейте почву горячим раствором марганцовки.

Когда начинать профилактику?
В Краснодарском крае — в конце сентября, пока температура не опустилась ниже +10 °C.

Исторический контекст

Медведка давно считается бедствием южных регионов. Ещё в 1960-х годах в колхозах Кубани использовали "народные ловушки" — вёдра с брагой и керосином. Сегодня эти методы модернизированы, но принцип остался прежним — привлечь вредителя запахом и уничтожить, не нанося вреда почве.

3 интересных факта

  1. Медведка способна перелетать до 3 км за ночь.

  2. Её панцирь устойчив к большинству инсектицидов.

  3. В ряде стран Азии медведку даже жарят — считается деликатесом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пчелиный воск и мёд признаны эффективной защитой фруктов от гнили сегодня в 9:05
Яблоки стареют быстрее, чем кажется: как остановить их увядание без химии

Как сохранить яблоки и груши свежими до весны без холодильника и химии? Рассказываем о трёх простых органических способах с использованием воска, мёда и масел.

Читать полностью » Колоновидные яблони удобны для маленьких участков, требуют обрезки и подвязки — агроном Ольга Никонорова сегодня в 8:51
Обещали райский сад, а вырос карандаш: чему учат ошибки с колоновидными яблонями

Стройные и компактные, колоновидные яблони обещают красоту и урожай без хлопот. Но так ли они идеальны? Разбираем плюсы, минусы и подводные камни.

Читать полностью » Агрономы: измельчённые кукурузные початки перегнивают в компосте за 2–4 месяца сегодня в 8:21
Кукурузные початки — сокровище или балласт? Ошибка, из-за которой компост не зреет годами

Не знаете, можно ли отправить кукурузные початки в компост? Разбираем, почему одни остаются целыми годами, а другие превращаются в плодородный перегной.

Читать полностью » Садоводы объяснили, как кольцевая насыпь вокруг ствола улучшает приживаемость деревьев сегодня в 8:21
Не яма и не мульча: что действительно помогает дереву прижиться после посадки

Узнайте, как 'почвенный пончик' поможет успешно поливать молодые деревья и предотвратить их гибель из-за недостатка влаги. Пошаговые рекомендации и ошибки.

Читать полностью » Рябина сладкоплодная неприхотлива, морозоустойчива и декоративна в саду сегодня в 7:51
Бусы на ветках — и варенье в банках: неприхотливая рябина, которая даёт вкус и пользу круглый год

Сладкая рябина — не только украшение сада, но и источник десертных ягод. Узнайте, какие сорта выбрать и как превратить дерево в надёжную опору участка.

Читать полностью » Специалист Крисси Хэндли: эхинацеи выдерживают морозы до минус 35 градусов сегодня в 7:18
Эхинацея переживает морозы, как танк: в чём секрет её выносливости

Узнайте, как правильно подготовить эхинацею к зиме, чтобы она выжила в морозы. 5 шагов по уходу за любимыми многолетниками в холодное время года.

Читать полностью » Мелкоплодные яблони устойчивы к морозам и болезням, приносят витаминные плоды — специалисты по садоводству сегодня в 6:51
Когда дерево работает дизайнером и витаминницей: зачем сажать мелкоплодные яблони на участке

Мелкоплодные яблони сочетают выносливость, красоту и пользу. Узнайте, почему они становятся всё популярнее в российских садах и какие сорта стоит посадить на участке.

Читать полностью » Садоводы подтвердили: осень — лучшее время для деления многолетней вербены сегодня в 6:14
Вербена не молодеет сама: один приём возвращает ей силу и цвет

Осень — время обновить сад: деление многолетней вербены помогает размножить растения, омолодить их и добиться пышного цветения. Узнайте, как это сделать правильно.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Певица Любовь Успенская рассказала о травме и успешном восстановлении после операции
Спорт и фитнес
Эдуард Каневский: для похудения нужна не прогулка, а спортивная ходьба или кардио
Наука
Поселение виноделов времён Рима найдено в районе Гергер — директор Мехмет Алкан
Красота и здоровье
В Самарском медуниверситете провели успешную лазерную операцию по удалению камней из почек
Авто и мото
Знак Поворот запрещён сохраняет силу даже при зелёной стрелке на светофоре
Спорт и фитнес
Ирина Ротач объяснила, как сочетать кардио и силовые нагрузки для эффективного похудения
Красота и здоровье
Артериальная гипертония требует постоянного контроля давления и наблюдения врача — кардиологи
Дом
Специалисты назвали отделку и мебель, устойчивые к когтям и шерсти питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet