Гортензия
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:16

Орловские дачники используют простое средство в саду — вредители исчезают до весны

Осенняя обработка сада в Орловской области снижает риск болезней деревьев

После сбора урожая сад в Орловской области нуждается в особом уходе. Именно в этот период насаждения особенно уязвимы: в коре и опавших листьях зимуют вредители, а споры грибков ждут весны, чтобы снова поразить растения. Если вовремя провести обработку, можно существенно снизить риск болезней и потерь урожая в следующем сезоне.

Зачем нужна осенняя обработка

Многие садоводы ограничиваются только уборкой урожая и подрезкой ветвей, но этого недостаточно. Насекомые-вредители и грибковые инфекции прекрасно переносят зиму в трещинах коры, почве и растительных остатках. Весной они быстро оживают и наносят серьёзный урон деревьям. Поэтому профилактическая обработка сада — обязательный этап ухода.

Подготовка к обработке

Перед началом работ необходимо тщательно убрать участок. Соберите и сожгите опавшие листья, удалите падалицу, срежьте сухие и больные ветви. Всё это — источник инфекции и укрытие для насекомых. После этого можно переходить к дезинфекции.

Чем обрабатывать сад

Существует несколько проверенных средств, которые используют садоводы Орловской области:

  1. Медный купорос — классическое средство для борьбы с грибковыми заболеваниями, особенно эффективен против парши и монилиоза.

  2. Железный купорос — помогает не только защитить деревья от грибков, но и восполняет дефицит железа в почве.

  3. Бордоская смесь — универсальный вариант, который уничтожает споры грибков и предотвращает их распространение.

  4. Карбамид (мочевина) — применяется в высокой концентрации для уничтожения насекомых-вредителей, зимующих на деревьях и в приствольных кругах.

Сроки и особенности работ

В Орловской области климат умеренно-континентальный, поэтому садоводы ориентируются на погоду. Оптимальное время для обработки — конец сентября и октябрь, когда основная часть урожая собрана, а листья начали активно опадать. Важно, чтобы температура воздуха была не ниже +5 °С, а осадков не предвиделось хотя бы несколько дней.

Местный опыт

Жители региона отмечают, что осенние обработки реально помогают сохранить деревья здоровыми.

"Я всегда опрыскиваю сад карбамидом и бордоской смесью — весной деревья встречают тепло без проблем", — поделился житель Орловской области Николай Иванов.

Дополнительные меры

Кроме обработки деревьев, не стоит забывать о перекопке приствольных кругов. Это помогает поднять на поверхность зимующих личинок, которые погибнут от холода. Хорошо работает и побелка штамбов — она защищает кору не только от вредителей, но и от солнечных ожогов в феврале–марте.

Осенняя обработка сада в Орловской области — это инвестиция в будущий урожай. Потратив несколько часов сейчас, весной вы сэкономите силы и нервы, избежав борьбы с болезнями и вредителями.

