Один октябрьский промах — и весной мебель не узнаете: как калужане теряют шезлонги из-за сырости

С приходом октября в Калужской области дачный сезон плавно подходит к концу. Утренние туманы, частые дожди и первые заморозки напоминают — пора укрывать не только растения, но и садовую мебель. От того, насколько правильно вы подготовите шезлонги, столы и скамейки, зависит, как долго они прослужат и не потеряют внешний вид к следующему лету.

Почему важно заняться этим именно осенью

Калужский климат капризен: после теплых дней внезапно могут прийти затяжные дожди или снег с мокрой крупой. Для дерева, ротанга, пластика и металла такие перепады губительны. Дерево трескается и коробится, металл ржавеет, а пластик становится хрупким. Поэтому в регионе особенно важно уделить внимание защите мебели уже в октябре, пока не ударили сильные морозы.

"Главное правило — убрать мебель насухо, без остатков влаги. Даже мелкие капли при замерзании могут разрушить структуру материала", — отметил садовод-любитель Алексей Гончаров из Малоярославца.

Материалы требуют разного подхода

Деревянная мебель

Перед зимовкой деревянные столы и лавки необходимо очистить от грязи, просушить и обработать антисептиком или маслом для наружных работ. В Калужской области популярны составы на основе льняного масла — они проникают глубоко в волокна и защищают от растрескивания.

Хороший вариант — нанести слой бесцветного лака или воска. Если мебели несколько лет, стоит обновить покрытие полностью, слегка зашлифовав поверхность.

Металлические элементы

Жителям Калуги и окрестностей стоит помнить, что из-за высокой влажности зимой металл особенно подвержен коррозии. Проверьте, нет ли сколов краски или ржавчины. Очистите проблемные участки щеткой, нанесите антикоррозийную грунтовку и покрасьте. Для чугунных оснований используйте термостойкую эмаль.

Пластик и ротанг

Пластиковая мебель — частый выбор калужских дачников. Она легкая и не боится влаги, но от морозов теряет прочность. Лучше убрать её в сарай или гараж, где температура не опускается ниже нуля. Если такой возможности нет, накройте изделия плотной тканью и поставьте на деревянные поддоны, чтобы они не соприкасались с землей.

Советы шаг за шагом: как все сделать правильно

Вымойте мебель мягким мыльным раствором, удалив пыль и остатки грязи. Полностью просушите — ни в коем случае не убирайте влажные предметы под навес. Проведите осмотр: при необходимости подкрутите болты, замените треснувшие элементы. Обработайте антисептиками или маслами в зависимости от материала. Уберите мебель в сухое, проветриваемое помещение. Если хранение только на улице — используйте плотные чехлы, полиэтиленовые тенты или специальные защитные накидки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить мебель под открытым небом.

Последствие: выцветание, трещины, ржавчина.

Альтернатива: хранение в сарае или под навесом, использование влагонепроницаемого покрытия.

Ошибка: накрывать мокрую мебель пленкой.

Последствие: появление плесени и неприятного запаха.

Альтернатива: сначала полное высушивание, затем укрытие воздухопроницаемым материалом.

Ошибка: не обрабатывать дерево защитным маслом.

Последствие: растрескивание и потемнение.

Альтернатива: ежегодное обновление защитного слоя перед зимовкой.

А что если хранить на улице?

Не у всех в Калужской области есть просторные сараи или гаражи. В этом случае выбирайте наиболее защищённое место — под козырьком, на веранде или террасе. Желательно приподнять мебель над землёй, используя деревянные бруски. Для защиты от влаги и снега можно купить недорогие чехлы из оксфорда или армированной плёнки — они хорошо переносят перепады температур.

Плюсы и минусы разных способов хранения