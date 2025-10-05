Один октябрьский промах — и весной мебель не узнаете: как калужане теряют шезлонги из-за сырости
С приходом октября в Калужской области дачный сезон плавно подходит к концу. Утренние туманы, частые дожди и первые заморозки напоминают — пора укрывать не только растения, но и садовую мебель. От того, насколько правильно вы подготовите шезлонги, столы и скамейки, зависит, как долго они прослужат и не потеряют внешний вид к следующему лету.
Почему важно заняться этим именно осенью
Калужский климат капризен: после теплых дней внезапно могут прийти затяжные дожди или снег с мокрой крупой. Для дерева, ротанга, пластика и металла такие перепады губительны. Дерево трескается и коробится, металл ржавеет, а пластик становится хрупким. Поэтому в регионе особенно важно уделить внимание защите мебели уже в октябре, пока не ударили сильные морозы.
"Главное правило — убрать мебель насухо, без остатков влаги. Даже мелкие капли при замерзании могут разрушить структуру материала", — отметил садовод-любитель Алексей Гончаров из Малоярославца.
Материалы требуют разного подхода
Деревянная мебель
Перед зимовкой деревянные столы и лавки необходимо очистить от грязи, просушить и обработать антисептиком или маслом для наружных работ. В Калужской области популярны составы на основе льняного масла — они проникают глубоко в волокна и защищают от растрескивания.
Хороший вариант — нанести слой бесцветного лака или воска. Если мебели несколько лет, стоит обновить покрытие полностью, слегка зашлифовав поверхность.
Металлические элементы
Жителям Калуги и окрестностей стоит помнить, что из-за высокой влажности зимой металл особенно подвержен коррозии. Проверьте, нет ли сколов краски или ржавчины. Очистите проблемные участки щеткой, нанесите антикоррозийную грунтовку и покрасьте. Для чугунных оснований используйте термостойкую эмаль.
Пластик и ротанг
Пластиковая мебель — частый выбор калужских дачников. Она легкая и не боится влаги, но от морозов теряет прочность. Лучше убрать её в сарай или гараж, где температура не опускается ниже нуля. Если такой возможности нет, накройте изделия плотной тканью и поставьте на деревянные поддоны, чтобы они не соприкасались с землей.
Советы шаг за шагом: как все сделать правильно
-
Вымойте мебель мягким мыльным раствором, удалив пыль и остатки грязи.
-
Полностью просушите — ни в коем случае не убирайте влажные предметы под навес.
-
Проведите осмотр: при необходимости подкрутите болты, замените треснувшие элементы.
-
Обработайте антисептиками или маслами в зависимости от материала.
-
Уберите мебель в сухое, проветриваемое помещение.
-
Если хранение только на улице — используйте плотные чехлы, полиэтиленовые тенты или специальные защитные накидки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставить мебель под открытым небом.
Последствие: выцветание, трещины, ржавчина.
Альтернатива: хранение в сарае или под навесом, использование влагонепроницаемого покрытия.
-
Ошибка: накрывать мокрую мебель пленкой.
Последствие: появление плесени и неприятного запаха.
Альтернатива: сначала полное высушивание, затем укрытие воздухопроницаемым материалом.
-
Ошибка: не обрабатывать дерево защитным маслом.
Последствие: растрескивание и потемнение.
Альтернатива: ежегодное обновление защитного слоя перед зимовкой.
А что если хранить на улице?
Не у всех в Калужской области есть просторные сараи или гаражи. В этом случае выбирайте наиболее защищённое место — под козырьком, на веранде или террасе. Желательно приподнять мебель над землёй, используя деревянные бруски. Для защиты от влаги и снега можно купить недорогие чехлы из оксфорда или армированной плёнки — они хорошо переносят перепады температур.
Плюсы и минусы разных способов хранения
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Внутри помещения
|Надёжная защита от влаги и мороза
|Требует места
|Под навесом
|Дешево и удобно
|Не спасает от сырости
|На улице под чехлом
|Подходит при нехватке места
|Нужны качественные тенты и подставки
Частые вопросы
Как выбрать защитное средство для дерева?
Лучше всего подходят масла на основе натуральных компонентов. Они защищают и придают красивый оттенок, не образуя плёнки.
Можно ли хранить мебель на застекленной веранде?
Да, если температура не падает ниже -5 °C и нет повышенной влажности.
Стоит ли покупать специальные чехлы?
Да, особенно если мебель хранится на улице. Чехлы продлевают срок службы в 1,5-2 раза.
Мифы и правда
Миф: пластиковая мебель не боится мороза.
Правда: при минусовых температурах пластик становится хрупким и легко трескается.
Миф: достаточно просто накрыть мебель пленкой.
Правда: под пленкой без вентиляции появляется конденсат и плесень.
Миф: металл с порошковой краской не ржавеет.
Правда: если покрытие повреждено, коррозия начинается мгновенно.
Три интересных факта
-
В Калужской области многие дачники используют льняное масло собственного холодного отжима для обработки мебели — это экологично и эффективно.
-
Плетёные кресла из искусственного ротанга при правильной зимовке служат более 10 лет.
-
Чехлы из спанбонда, применяемые садоводами для укрытия роз, отлично подходят и для мебели — они дышат и не дают скапливаться влаге.
Исторический контекст
Традиция ухаживать за мебелью перед зимой появилась у калужских дачников ещё в советские времена, когда купить новое было непросто. Тогда люди смазывали лавки подсолнечным маслом, сушили их в сараях и оборачивали мешковиной. Сегодня арсенал средств шире, но сама идея бережного отношения к вещам осталась прежней.
