Флокс метельчатый
© commons.wikimedia.org by Niccolò Caranti is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:52

Урожай и красота в одном ряду: хитрость посадок вдоль забора в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вдоль южного забора рекомендуют сажать жимолость, смородину и яблони

В Хабаровском крае садоводы всегда ищут способ объединить красоту и практичность. Особенно это касается пространства вдоль забора — участка, который можно превратить и в декоративный уголок, и в полезный огород. Южная сторона ограды в регионе получает максимальное количество солнца, а значит, здесь возможно выращивать не только привычные растения, но и те, которые любят тепло. Главное — учитывать особенности местного климата: холодная зима, резкие перепады температуры весной и влажное лето.

Кустарники и деревья

Вдоль южного забора стоит посадить кустарники, которые выдерживают хабаровскую зиму и быстро нарастают летом:

  • жимолость — неприхотлива, даёт вкусные ягоды уже в начале лета;

  • черёмуха и калина — украсят участок цветением и станут полезным источником витаминов;

  • смородина и крыжовник — проверенные "долгожители" местных садов;

  • яблоня дальневосточная (сортовые морозостойкие деревья) — при правильной посадке вдоль забора хорошо переносят солнце.

Цветы и декоративные культуры

Южная сторона — отличное место для яркого цветника:

  • пион и ирис сибирский чувствуют себя уверенно на хабаровской земле и не требуют сложного ухода;

  • флокс метельчатый создаст красочную живую изгородь в июле-августе;

  • подсолнухи не только украсят участок, но и защитят низкорослые растения от ветра.

Овощи и пряные травы

Местные дачники знают: вдоль забора можно вырастить целый огород в миниатюре:

  • огурцы и фасоль отлично вьются по сетке-рабице и создают зелёную стену;

  • помидоры дальневосточных сортов (устойчивые к перепадам температуры) хорошо плодоносят при защите от сквозняков;

  • укроп, петрушка, базилик в южной полосе не вытягиваются и сохраняют насыщенный аромат.

"Я всегда высаживаю вдоль забора смесь — кусты жимолости, а между ними — фасоль и подсолнухи. К осени у меня и ягоды, и зелёная изгородь, и защита для огорода от пыли с дороги. В нашем климате важно не только вырастить урожай, но и защитить землю от пересыхания. Южная сторона помогает, если грамотно подобрать растения", — делится Мария Ивановна из посёлка им. Горького.

Практические советы

  1. Высаживайте крупные кусты с интервалом не менее 1,5 м.

  2. Между ними размещайте овощные культуры или цветы — это создаст "многоярусный" эффект.

  3. В начале сезона обязательно замульчируйте землю, чтобы сохранить влагу в жаркие дни.

  4. Учитывайте, что в Хабаровском крае лето влажное: выбирайте устойчивые к грибковым болезням сорта.

Посадка вдоль южного забора в Хабаровском крае — это возможность объединить эстетику и пользу. Кустарники обеспечат урожай, цветы создадут настроение, а овощи и травы подарят практическую отдачу. Такой подход помогает местным жителям использовать даже небольшой участок максимально эффективно.

