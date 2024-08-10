Пять вещей, которые необходимо выбрасывать каждую неделю, чтобы квартира выглядела ухоженной

Если хотите, чтобы ваша квартира всегда оставалась уютной и приветливой, стоит раз в неделю проводить небольшую "ревизию". Это поможет избавиться от ненужных вещей и улучшить атмосферу в доме.
Что следует выбрасывать каждую неделю:
Коробки
Любые коробки создают беспорядок и делают пространство менее уютным. Даже если подарочная упаковка вам нравится, она всё равно бесполезна. Если регулярно не избавляться от старых коробок, квартира может потерять свою привлекательность.
Бумажные изделия:
Многие приносят домой рекламные буклеты и другую печатную продукцию, которая со временем теряет актуальность. Как только информация на них перестает быть полезной, смело выбрасывайте их.
Одежда
За неделю в доме может накопиться одежда, которая уже непригодна для носки. Вещи, потерявшие свой вид, не стоит оставлять в доме. Также нет смысла хранить носки без пары или старые полотенца.
Цветы
Проблема с букетами в том, что они недолго сохраняют свою красоту. Засохшие цветы редко украшают интерьер, поэтому не забывайте вовремя избавляться от них.
Фото: flickr.com/tommerton2010 (CC BY 2.0 license)
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