Гарантированно улучшить сон: простые рекомендации для лучшего отдыха без ярких экранов и тяжёлых ужинов

Зимой многие сталкиваются с нарушениями сна из-за изменения режима дня. Восстановить нормальный режим можно, если постепенно сдвигать время засыпания. Такой совет дал врач-сомнолог Максим Новиков в беседе с "Газетой.ru".

Как восстановить режим сна

По словам специалиста, один из самых эффективных способов вернуться к привычному расписанию — это ложиться и вставать на 15-30 минут раньше каждый день. Постепенное изменение помогает организму легче адаптироваться и восстановить нормальный биоритм.

"Наиболее эффективный способ нормализации сна — постепенное возвращение к привычному режиму: ложиться и вставать на 15-30 минут раньше каждый день", — объяснил Новиков.

Дополнительные рекомендации для лучшего сна

Кроме того, Новиков порекомендовал несколько привычек, которые помогут улучшить качество сна. Врачи советуют за два-три часа до сна ограничиться легким ужином, чтобы не перегружать желудок перед отдыхом. Также важно за час до сна избегать контактов с яркими экранами — это поможет мозгу настроиться на отдых.