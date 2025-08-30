Согласно эксклюзивным данным The Daily Telegraph, Европейский союз завершил разработку комплексного плана обеспечения безопасности Украины на послевоенный период. Детали документа, который может быть опубликован уже в ближайшие дни, включают беспрецедентное участие американских частных военных компаний на территории Украины.

В соответствии с планом, сотрудники американских ЧВК получат широкие полномочия по строительству оборонительных сооружений, созданию новых военных объектов и защите коммерческих интересов США. Европейские официальные лица рассматривают такое присутствие как дополнительный фактор сдерживания.

Программа безопасности включает несколько взаимосвязанных компонентов — это подготовка и перевооружение ВСУ странами NATO; создание военно-морской миссии в Черном море; поэтапное восстановление авиасообщения; развертывание систем ПВО и наблюдения.

Особую сложность представляет вопрос создания буферной зоны — позиции Киева и Москвы по формату ее контроля принципиально расходятся. Европейские страны предлагают компромиссный вариант с размещением ограниченного контингента в глубине украинской территории.

Ключевым условием реализации плана европейские официальные лица называют четкие гарантии участия США, включая размещение авиации и ракетных комплексов в Восточной Европе. Предполагаемый срок действия такого плана составляет 5-10 лет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что подобные планы не способствуют стабилизации ситуации и основаны на устаревших подходax.