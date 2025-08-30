Частные армии вместо НАTO: как Вашингтон и Брюссель планируют защищать Украину после СВО
Согласно эксклюзивным данным The Daily Telegraph, Европейский союз завершил разработку комплексного плана обеспечения безопасности Украины на послевоенный период. Детали документа, который может быть опубликован уже в ближайшие дни, включают беспрецедентное участие американских частных военных компаний на территории Украины.
В соответствии с планом, сотрудники американских ЧВК получат широкие полномочия по строительству оборонительных сооружений, созданию новых военных объектов и защите коммерческих интересов США. Европейские официальные лица рассматривают такое присутствие как дополнительный фактор сдерживания.
Программа безопасности включает несколько взаимосвязанных компонентов — это подготовка и перевооружение ВСУ странами NATO; создание военно-морской миссии в Черном море; поэтапное восстановление авиасообщения; развертывание систем ПВО и наблюдения.
Особую сложность представляет вопрос создания буферной зоны — позиции Киева и Москвы по формату ее контроля принципиально расходятся. Европейские страны предлагают компромиссный вариант с размещением ограниченного контингента в глубине украинской территории.
Ключевым условием реализации плана европейские официальные лица называют четкие гарантии участия США, включая размещение авиации и ракетных комплексов в Восточной Европе. Предполагаемый срок действия такого плана составляет 5-10 лет.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что подобные планы не способствуют стабилизации ситуации и основаны на устаревших подходax.
