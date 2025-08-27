Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:39

Переговоры в Нью-Йорке: Ермак встретится с командой Трампа для обсуждения безопасности Украины

Украинская делегация во главе с Ермаком направится в США для обсуждения гарантий безопасности

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит делегацию, которая в пятницу посетит США для переговоров о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Встречи запланированы в Нью-Йорке с представителями администрации президента США Дональда Трампа. По словам Зеленского, будут обсуждаться военные, политические и экономические аспекты гарантий безопасности для Украины.

"Завтра встречи в Швейцарии, в пятницу — Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента США Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности. Военных, политических, экономических компонентов гарантий безопасности", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении в своем в Telegram-канале.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в состав украинской делегации также войдут секретарь СНБО Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Переговоры пройдут со специальным представителем американского лидера Стивом Уиткоффом.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявляла о готовности США помочь с координацией в рамках предоставления гарантий безопасности Украине.

