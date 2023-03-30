В планах бронзового призера Олимпийских игр, биатлониста Евгения Гараничева - продолжать спортивную карьеру и тренировки на базе сборной Тюменской области. На данный момент он прокомментировал это тем, что будет "радовать болельщиков".

"В сборную России меня на вряд ли возьмут, потому что все думают, что возраст - какое-то ограничение, но в сборной Тюменской области я готов тренироваться, поскольку молодые спортсмены тянутся, и никогда нет вершин, на которых ты остановился и дальше не совершенствуешься"

Гараничев также отметил, что текущий сезон для него проходит удовлетворительно, несмотря на то, что в ряде соревнований спортсмен не участвовал по состоянию здоровья.

Напомним, что Гараничеву 35 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке на 20 км.