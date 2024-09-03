Установлена причина страшной катастрофы, едва не уничтожившей крупнейший спутник в Солнечной системе

Ганимед пережил страшную катастрофу 4 миллиарда лет назад. Наоюки Хирата из Университета Кобе в Японии совместно с коллегами смог установить её причину. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

Крупнейший спутник в Солнечной системе покрыт концентрическими бороздами. Их открыли ещё в 1980-х и уже тогда предположили, что это следы сильнейшего удара.

В 2020 году было установлено, что центр этих исполинских борозд на спутнике, расходящихся на 7800 км, направлен аккурат на Юпитер. Вооружившись этими данными, Хирата смоделировал древний катаклизм.

Согласно его выкладкам, Ганимед столкнулся с астероидом размером около 150 км. Для сравнения, метеорит, погубивший динозавров на Земле, был не больше 10 км. По мнению Эндрю Домбарда из Иллинойсского университета в Чикаго, если бы такой астероид столкнулся с Землёй, этот день стал бы последним для всего живого.

Космический гость пробил ледяную корку Ганимеда и провалился в жидкие океаны под ним, создав временный кратер и выбросив огромное количество вещества на поверхность. По мере его постепенного погружения страшная рана зарастала, образуя гравитационную аномалию. Со временем этот нарост переориентировал спутник Юпитера по направлению на родную планету.

В 2023 году Европейское космическое агентство запустило автоматическую межпланетную станцию Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) для изучения крупнейших спутников Юпитера. К 2034 году она прибудет к цели и должна подтвердить (или опровергнуть, что вряд ли) выводы японских учёных.