Космос мигнул на секунду — и учёные переписали физику заново

Гамма-всплески — загадочные космические явления, которые по силе и яркости превосходят всё, что когда-либо наблюдал человек. Эти короткие, но невероятно мощные взрывы происходят в глубинах Вселенной и на доли секунды освещают пространство ярче, чем целая галактика. За считанные мгновения они высвобождают столько энергии, сколько наше Солнце не произведёт даже за миллиарды лет. Учёные сравнивают их с космическими маяками, вспыхивающими и исчезающими прежде, чем телескопы успевают зафиксировать источник.

Неожиданный гигант GRB 230307A

7 марта 2023 года приборы на орбитальных спутниках зарегистрировали один из самых мощных гамма-всплесков за всю историю наблюдений. Событие получило обозначение GRB 230307A и сразу привлекло внимание учёных со всего мира. По уровню энергии он уступал лишь одному всплеску за всё время существования наблюдательной астрономии, а его происхождение оказалось столь необычным, что перевернуло представления о механизмах подобных взрывов.

GRB 230307A возник в результате столкновения двух компактных звёзд — предположительно нейтронных. Эти объекты — плотнейшие останки когда-то гигантских светил, чья материя сжата до невероятных значений. Когда они сливаются, энергия, высвобождаемая при этом, буквально разрывает пространство вокруг. Однако в данном случае исследователей удивила продолжительность вспышки: она длилась около минуты, хотя обычно такие события длятся не дольше двух секунд.

Когда теория уступает наблюдению

Несоответствие между ожиданиями и реальными данными заставило международную группу учёных из Гонконгского университета, Нанкинского университета и Китайской академии наук внимательно пересмотреть детали. Они решили не ограничиваться стандартным анализом и изучили более 600 тысяч наборов данных, полученных с китайских спутников GECAM и американского Fermi. Такого объёма информации в подобных исследованиях прежде не использовалось.

Именно благодаря столь тщательному подходу удалось заметить необычный повторяющийся сигнал, спрятанный внутри основного всплеска. Ритм этих колебаний оказался удивительно стабильным — 909 оборотов в секунду. Этот факт указывал на то, что источник излучения — быстро вращающаяся звезда с мощным магнитным полем, так называемый миллисекундный магнетар. Учёные впервые в истории смогли напрямую зафиксировать периодический сигнал от такого объекта, появившегося внутри гамма-всплеска.

Что скрывалось за 160 миллисекундами

Самым загадочным элементом наблюдения стала краткость обнаруженного импульса. Периодическая пульсация длилась всего 160 миллисекунд — едва заметный миг в масштабах космоса. Исследователи предполагают, что вращение магнетара влияло на гамма-джет — поток частиц, выброшенных из центра взрыва. Его магнитное поле передавало ритм излучению, создавая характерное биение, но по мере развития джета симметрия потока восстанавливалась, и сигнал исчезал.

Эта короткая, но чёткая пульсация стала настоящим откровением. Она показала, что внутри некоторых гамма-всплесков действительно могут рождаться магнетары — объекты с колоссальной плотностью и магнитными полями, в триллионы раз превышающими земные. До этого момента считалось, что при слиянии нейтронных звёзд возникает чёрная дыра, но теперь оказалось, что часть таких событий завершается рождением нового, сверхплотного, но устойчивого тела.

Новая глава в исследовании Вселенной

Открытие GRB 230307A заставило пересмотреть модели, объясняющие поведение материи при экстремальных энергиях. Теперь астрономы понимают, что гамма-всплески могут быть не только финалом гибели звёзд, но и моментом рождения новых форм материи. Слияние нейтронных звёзд, сопровождающееся появлением магнетара, соединяет воедино три мощнейших космических явления — гамма-излучение, гравитационные волны и магнитные процессы.

Такое взаимодействие открывает путь к созданию единой теории эволюции компактных объектов, объясняющей, как материя ведёт себя в условиях чудовищных температур и плотностей. Кроме того, возможность фиксировать периодические сигналы от магнетаров внутри всплесков даёт шанс напрямую изучать поведение вещества под воздействием сверхсильных магнитных полей.

А что если такие вспышки влияют на жизнь?

Учёные отмечают, что гамма-всплески хоть и редки, но способны воздействовать на космическое окружение планет. Если подобное событие произойдёт достаточно близко к Земле, мощный поток излучения может нарушить атмосферные процессы и даже повлиять на биосферу. Однако вероятность такого сценария крайне мала: ближайшие к нам области, где возможны подобные слияния, находятся на расстоянии миллионов световых лет.

Тем не менее наблюдение за гамма-всплесками помогает лучше понимать динамику Вселенной. Они служат природными лабораториями, где можно наблюдать физические процессы, невозможные на Земле. Каждая новая вспышка становится своеобразным окном в эпоху, когда рождались первые звёзды и галактики.

3 интересных факта о магнетарах

Магнитное поле магнетара настолько мощное, что способно искажать атомные оболочки — железо превращается в длинные нити, вытянутые вдоль магнитных линий. Если бы магнетар находился на расстоянии в тысячу километров от Земли, его магнитное поле стерло бы все данные с жёстких дисков и вывело из строя электронику. За одну секунду магнетар выделяет больше энергии, чем Солнце за 100 тысяч лет, но живёт он недолго — обычно несколько тысяч лет.

Исторический контекст наблюдений

Первая гипотеза о существовании гамма-всплесков появилась в 1960-х, когда американские спутники Vela, следившие за ядерными испытаниями, случайно зафиксировали мощные импульсы из космоса. Лишь спустя десятилетия стало ясно, что это не военные взрывы, а сигналы из далёких галактик. С тех пор человечество наблюдает сотни подобных событий, но ни одно не раскрывалось столь детально, как GRB 230307A.

Что будет дальше

Исследование продолжается: учёные планируют использовать более чувствительные приборы для наблюдения за будущими всплесками. Новые миссии, такие как китайский Einstein Probe и европейский Athena, смогут регистрировать мельчайшие колебания излучения и определять, в каких случаях внутри вспышек рождаются магнетары, а в каких — чёрные дыры.

Эти открытия обещают изменить не только астрономию, но и наше понимание физических законов. Ведь в экстремальных условиях космоса, где сталкиваются гравитация, материя и энергия, может скрываться ключ к тайнам мироздания.