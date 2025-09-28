Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Закатная Земля
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:31

Вселенная нарушила собственные законы: гамма-всплеск тянулся почти сутки

Телескоп "Хаббл" подтвердил внегалактическое происхождение всплеска

В июле мир науки столкнулся с необычным явлением: за пределами нашей галактики произошёл гамма-всплеск, который продолжался почти сутки. Это событие получило обозначение GRB 250702BDE и сразу стало предметом оживлённых дискуссий среди астрофизиков. Подобные всплески ранее всегда были короткими — от долей секунды до нескольких минут, но нынешний выбился из всех привычных рамок.

Чем уникален этот взрыв

Гамма-всплески — это колоссальные выбросы энергии, обычно возникающие при гибели массивных звёзд. Источник события, как правило, разрушается безвозвратно. Но в данном случае учёные зафиксировали не только повторяемость излучения, но и признаки определённой периодичности.

"Гамма-всплески — это катастрофические события, поэтому ожидается, что они произойдут лишь однажды", — заявил астрофизик Антонио Мартин-Каррильо.

Подобное наблюдение стало первым за 50 лет исследований гамма-всплесков, и оно открывает новую страницу в изучении космоса.

Как обнаружили явление

Первым сигнал уловил космический гамма-телескоп NASA "Ферми" 2 июля. Позже выяснилось, что рентгеновский телескоп "Эйнштейн", управляемый Китайской академией наук и европейскими партнёрами, заметил активность ещё за день до этого. Для уточнения источника ESO подключила Very Large Telescope в пустыне Атакама. Первоначальная версия о происхождении сигнала из Млечного Пути была опровергнута: он пришёл из глубин Вселенной, что подтвердили также наблюдения телескопа "Хаббл".

Возможные объяснения

Учёные предложили несколько гипотез:

  1. Смерть сверхмассивной звезды в 40 солнечных масс, у которой некий процесс продолжал подпитывать "двигатель" излучения.

  2. Разрушение белого карлика чёрной дырой в результате приливного разрушения (TDE). Но для столь длительного эффекта понадобилась бы не обычная, а промежуточная чёрная дыра.

"Для объяснения свойств этого взрыва потребовалось бы уничтожение необычной звезды ещё более необычной чёрной дырой", — пояснил Мартин-Каррильо.

И тот и другой сценарий были бы первыми зафиксированными случаями.

Сравнение: типичные и аномальные гамма-всплески

Характеристика Обычные гамма-всплески GRB 250702BDE
Длительность Миллисекунды — минуты Почти сутки
Повторяемость Отсутствует Есть циклы
Источник Гибель звезды Неизвестен, возможна TDE
Уникальность Единичные события Первый случай подобного рода

Советы шаг за шагом: как учёные работают с аномалиями

  1. Первичный сигнал фиксируют космические обсерватории ("Ферми", "Эйнштейн").

  2. Данные сверяются между независимыми приборами.

  3. Для уточнения координат привлекаются наземные телескопы (VLT, ALMA).

  4. Подтверждение происхождения осуществляется с помощью оптических телескопов ("Хаббл").

  5. Итоги анализируются и публикуются в рецензируемых журналах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принять сигнал за артефакт или помеху.
    Последствие: упустить важное открытие.
    Альтернатива: использовать независимые обсерватории для перекрёстной проверки.

  • Ошибка: ограничиться одной гипотезой.
    Последствие: неверное толкование природы явления.
    Альтернатива: рассматривать все возможные сценарии — от гибели звезды до TDE.

  • Ошибка: считать, что такие события невозможны.
    Последствие: торможение исследований.
    Альтернатива: сохранять открытый подход и готовность пересматривать модели.

А что если…

Если гипотеза о чёрной дыре промежуточной массы подтвердится, это станет прорывом: впервые будет зафиксировано прямое проявление объекта, существование которого долгое время оставалось лишь теорией. Это изменит понимание эволюции чёрных дыр и слияния звёздных систем.

Плюсы и минусы гипотез

Гипотеза Плюсы Минусы
Гибель массивной звезды Объясняет мощный выброс энергии Не объясняет повторяемость
Приливное разрушение белого карлика Может дать циклы излучения Требует "редкой" чёрной дыры
Чёрная дыра промежуточной массы Подтверждает существование нового класса объектов Пока нет прямых доказательств

FAQ

Как выбрать телескоп для наблюдений за подобными явлениями?
Любителям подойдут мощные любительские телескопы с компьютерным наведением. Но зафиксировать гамма-всплески возможно только с помощью космических приборов.

Сколько стоит Very Large Telescope?
Комплекс VLT обошёлся ESO примерно в 500 млн долларов, включая строительство и оборудование.

Что лучше для астрономии — космические или наземные телескопы?
Космические телескопы фиксируют излучение без искажений атмосферы, а наземные дают больше возможностей для масштабных программ наблюдений. Оптимальный вариант — их совместная работа.

Мифы и правда

  • Миф: гамма-всплески всегда короткие.
    Правда: GRB 250702BDE показал, что возможны аномально долгие события.

  • Миф: такие явления происходят только в нашей галактике.
    Правда: многие гамма-всплески приходят из дальнего космоса.

  • Миф: чёрные дыры промежуточной массы — фантазия.
    Правда: новые данные могут доказать их реальное существование.

Три интересных факта

• Энергия одного гамма-всплеска сопоставима с энергией, которую Солнце излучает за миллиарды лет.
• Некоторые гамма-всплески можно наблюдать даже без телескопа — в виде яркой вспышки.
• Они могут служить "маяками", указывающими на самые далёкие уголки Вселенной.

Исторический контекст

  1. 1967 год — первые гамма-всплески случайно зафиксированы спутниками "Вела".

  2. 1992 год — обнаружены планеты у пульсара, что дало толчок космической астрономии.

  3. 2008 год — создан телескоп "Ферми", основной инструмент по изучению гамма-всплесков.

  4. 2025 год — открытие GRB 250702BDE, поставившее новые вопросы перед наукой.

