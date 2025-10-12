Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
геймер
геймер
© wikipedia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:02

Консоль есть — денег нет: кто теперь кормит игровую индустрию США

Circana: 63% американских геймеров покупают не более двух игр в год

Большинство американцев играют, но почти не покупают новые игры. Исследование Circana показало, что 63% игроков в США приобретают максимум две игры в год. Это значит, что даже при росте рынка развлечений активных покупателей становится все меньше. Причины просты — высокая стоимость релизов, изобилие бесплатных проектов и смещение интереса к подпискам.

Кто и как покупает игры в США

Эксперты Circana разделили игроков по частоте покупок. Самая многочисленная группа — те, кто покупает игры крайне редко. Примерно 18% делают это раз в полгода, еще 12% — раз в год, а 33% вообще совершают покупку реже одного раза за 12 месяцев. Только 22% приобретают новые тайтлы раз в три месяца, 10% делают это ежемесячно, и лишь 4% — чаще раза в месяц. Получается, что почти две трети геймеров фактически не участвуют в обороте премиальных продаж.

"Именно эти 14% геймеров, приобретающих одну или несколько игр ежемесячно, формируют основу доходов индустрии", — отметил старший директор Circana Мэт Пискателла.

Он подчеркнул, что рынок держится за счет небольшой, но крайне активной аудитории, для которой цена не является барьером. Остальные же предпочитают условно-бесплатные игры или ждут больших распродаж.

Почему большинство игроков экономят

За последние годы средняя стоимость ААА-игр заметно выросла: теперь стандартная версия стоит около $70, а Deluxe-издания могут превышать $100. Прибавьте к этому коллекционные наборы, внутриигровые покупки и подписки вроде Xbox Game Pass или PlayStation Plus — и становится ясно, что геймеры выбирают экономию.

По словам Пискателлы, издатели все больше ориентируются на тех, кто готов платить. Именно поэтому растет число люксовых контроллеров, эксклюзивных изданий и более дорогих консолей с расширенным функционалом. Для таких пользователей цена не имеет решающего значения — они платят за эмоции и престиж.

Сравнение: кто тратит, а кто играет бесплатно

Категория игроков Частота покупок Основной формат игр Среднегодовые траты
Гиперактивные (14%) Ежемесячно и чаще ААА, Deluxe, коллекционные $500-1000+
Умеренные (23%) Раз в квартал или полгода ААА и инди по скидкам $100-300
Экономные (63%) Раз в год и реже Free-to-play, подписки $0-50

Советы шаг за шагом: как играть и не разориться

  1. Следите за сезонными распродажами в Steam, PlayStation Store и Epic Games Store — скидки доходят до 90%.

  2. Используйте подписки Game Pass, EA Play или Ubisoft+ - они позволяют проходить десятки игр по фиксированной цене.

  3. Покупайте ключи на проверенных сторонних площадках, но избегайте серых рынков.

  4. Продавайте или обменивайте физические копии игр.

  5. Играйте в бесплатные тайтлы с хорошей репутацией — например, Fortnite, Apex Legends, Warframe.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать Deluxe-издания ради косметики.
    Последствие: переплата за контент, который не влияет на игровой процесс.
    Альтернатива: обычная версия + внутриигровые бонусы, полученные честным путем.

  • Ошибка: не использовать подписочные сервисы.
    Последствие: ограниченный доступ к новинкам.
    Альтернатива: подписка на Game Pass или PlayStation Plus Extra.

  • Ошибка: покупать игры сразу после релиза.
    Последствие: переплата и возможные баги.
    Альтернатива: ждать обновлений и первых скидок.

А что если игровая индустрия изменит подход?

Если разработчики сосредоточатся не на "китах", а на массовом игроке, возможен переход к гибридным моделям — где часть контента бесплатна, а часть оплачивается по подписке. Так уже работает Fortnite, Genshin Impact и многие другие игры. Подобная система может стать компромиссом между доступностью и прибылью.

FAQ

Как выбрать оптимальную платформу для игр?
Если вы не хотите переплачивать, выбирайте ПК — здесь больше акций и гибкости. Консоли удобнее, но игры дороже.

Сколько стоит подписка на Game Pass или PlayStation Plus?
В среднем от $10 до $18 в месяц, в зависимости от региона и уровня доступа.

Что лучше — покупать игры или оформить подписку?
Если вы проходите несколько проектов в месяц, подписка выгоднее. Если играете редко, выгоднее разовые покупки.

Мифы и правда

  • Миф: игры становятся дороже из-за жадности издателей.
    Правда: рост стоимости связан с увеличением бюджета на разработку и маркетинг.

  • Миф: бесплатные игры не приносят прибыли.
    Правда: микротранзакции и внутриигровые события приносят миллиарды долларов ежегодно.

  • Миф: платные игры всегда качественнее.
    Правда: среди инди-проектов встречаются хиты, которые обходят по качеству крупные релизы.

Исторический контекст

Еще десять лет назад рынок видеоигр жил по другой логике: основной доход приносили физические копии и продажи в рознице. С переходом на цифровые платформы и модель free-to-play ситуация изменилась — теперь выживает не тот, кто продает больше дисков, а тот, кто удерживает игрока как можно дольше. Именно это и объясняет, почему бесплатные игры доминируют, а число платящих пользователей снижается.

