Кто сказал, что мощный гейминг — только для богатых? Вот три ноутбука дешевле сотни тысяч

Игровые ноутбуки за разумные деньги всегда вызывают интерес: производительность нужна, но переплачивать сотни тысяч рублей готовы не все. Эксперты портала "Палач" составили подборку трёх моделей, которые можно приобрести дешевле 100 тысяч рублей и при этом получить достойный уровень мощности. Рассмотрим каждую подробнее, сравним между собой и разберём, какие нюансы стоит учитывать перед покупкой.

Лучшие модели до 100 тысяч рублей

Первым в списке оказался Lenovo LOQ 15IAX9, цена которого начинается от 67,3 тыс. рублей. Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым матовым IPS-экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. Внутри установлен процессор Intel Core i5-12450HX, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050. Модель получила стереодинамики, а также полный набор интерфейсов: USB-A, USB-C, HDMI, RJ45 и комбинированный аудиоразъём. Аккумулятор держится около пяти часов.

Вторую позицию занял Asus TUF Gaming A15 за 71,4 тыс. рублей. Он также оснащён экраном Full HD на 144 Гц, но отличается процессором AMD Ryzen 7 7435HS. Память и видеокарта здесь те же — 16 ГБ и RTX 3050. Преимуществом ноутбука считается корпус с военной сертификацией MIL-STD-810H, система охлаждения Arc Flow Fans, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и клавиатура с RGB-подсветкой. Автономность — около пяти часов.

Замыкает тройку MSI Cyborg 15, цена которого составляет 93,4 тыс. рублей. Экран идентичен конкурентам, но установлен более свежий процессор Intel Core i5-13420H и видеокарта RTX 4060, которая заметно превосходит RTX 3050 по мощности. Модель оборудована расширенным набором портов, большим трекпадом и продвинутой системой охлаждения. Время работы без подзарядки также около пяти часов.

Сравнение

Модель Экран Процессор Видеокарта Память/SSD Цена, руб. Lenovo LOQ 15IAX9 15,6", FHD, 144 Гц Intel Core i5-12450HX NVIDIA RTX 3050 16 ГБ / 512 ГБ SSD 67 300 Asus TUF A15 15,6", FHD, 144 Гц AMD Ryzen 7 7435HS NVIDIA RTX 3050 16 ГБ / 512 ГБ SSD 71 400 MSI Cyborg 15 15,6", FHD, 144 Гц Intel Core i5-13420H NVIDIA RTX 4060 16 ГБ / 512 ГБ SSD 93 400

Советы шаг за шагом: как выбрать игровой ноутбук

Определите приоритет — мощность графики или цена. RTX 4060 даст большой прирост FPS, но и обойдётся дороже. Обратите внимание на охлаждение. Игровые ноутбуки сильно греются, поэтому наличие качественной системы критично. Проверяйте наличие удобных портов: если планируете подключать монитор или периферию, без HDMI и USB-C будет сложно. Учитывайте вес и автономность — для тех, кто часто берёт устройство с собой, разница в полчаса автономии и 200-300 г массы может оказаться важной. Тестируйте звук: встроенные динамики у разных брендов сильно отличаются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать ноутбук только по характеристикам процессора.

Последствие: слабая видеокарта сведёт на нет потенциал CPU.

Альтернатива: выбирать сбалансированные модели, где GPU соответствует классу устройства.

Ошибка: игнорировать систему охлаждения.

Последствие: перегрев, падение производительности, шум.

Альтернатива: серии с улучшенными вентиляторами (например, Arc Flow Fans у Asus или решения MSI).

Ошибка: экономить на объёме оперативной памяти.

Последствие: тормоза в современных играх.

Альтернатива: минимум 16 ГБ, а лучше — возможность апгрейда.

А что если…

А что если бюджет не ограничен 100 тысячами? Тогда выбор расширяется до ноутбуков с RTX 4070 и 4080, где графика на уровне десктопа. Но в таком случае цена легко переваливает за 150 тысяч рублей, и вопрос выгоды уже не столь очевиден.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы Lenovo LOQ 15IAX9 Цена, полный набор портов RTX 3050 слабее конкурентов Asus TUF A15 Прочный корпус, Dolby Atmos, RGB-подсветка Автономность ограничена MSI Cyborg 15 RTX 4060, современный процессор, охлаждение Дороже конкурентов

FAQ

Как выбрать игровой ноутбук до 100 тыс.?

Оптимально ориентироваться на видеокарту, так как именно она определяет уровень FPS в играх. RTX 3050 подойдёт для базовых задач, RTX 4060 — для более требовательных проектов.

Что лучше — Intel или AMD?

Разница в производительности между Core i5 и Ryzen 7 в этих моделях минимальна. Важно учитывать энергоэффективность и систему охлаждения.

Сколько стоит апгрейд памяти и SSD?

У большинства моделей слот свободен, и апгрейд обойдётся в 5-10 тыс. рублей, в зависимости от объёма и бренда комплектующих.

Мифы и правда

Миф: ноутбуки до 100 тысяч не тянут современные игры.

Правда: RTX 3050 и RTX 4060 позволяют комфортно играть даже в ААА-проекты на средних и высоких настройках.

Миф: все игровые ноутбуки перегреваются.

Правда: современные системы охлаждения справляются, главное — вовремя чистить устройство.

Миф: лучше всегда брать десктоп.

Правда: ноутбук удобнее для мобильности, а по мощности модели с RTX 4060 уже догоняют стационарные ПК среднего уровня.

3 интересных факта

Asus TUF A15 — одна из немногих моделей в сегменте до 80 тыс., имеющая военный сертификат прочности. MSI Cyborg 15 считается одним из самых лёгких игровых ноутбуков с RTX 4060. Lenovo LOQ — это более доступная серия компании, разработанная специально для геймеров-новичков.

Исторический контекст

Когда в 2010-х игровые ноутбуки только набирали популярность, устройства с видеокартой уровня GTX 960M стоили свыше 100 тысяч рублей. Сегодня же за те же деньги можно взять ноутбук с RTX 4060, который в несколько раз производительнее. Это показатель того, как стремительно развивается мобильная графика.