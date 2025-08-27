Гонки без скорости: южнокорейцы соревнуются, кто мягче повернёт

Можно ли заставить людей ездить осторожнее не штрафами, а азартом? В Южной Корее ответ уже найден: здесь приложение для навигации Tmap сделало безопасное вождение настоящим соревнованием.

Когда безопасность становится азартом

Государства по всему миру тратят миллиарды на пропаганду осторожной езды, но результаты не всегда впечатляют. Tmap пошло другим путём: приложение начисляет пользователям баллы за аккуратное поведение за рулём. Чем плавнее разгон, торможение и прохождение поворотов, тем выше "оценка водителя".

За три года сервис утверждает, что удалось предотвратить более 31 тысячи аварий, а участие приняли уже около 19 миллионов человек. Для многих это стало способом иначе взглянуть на привычку "жать на газ": теперь ценится не скорость, а спокойствие и предсказуемость на дороге.

Как работает система

Программа "Driving Score" появилась ещё в 2016 году. Смартфон водителя фиксирует стиль вождения и выдаёт итоговый рейтинг. Те, кто регулярно показывает высокие результаты, получают скидки на автостраховку. Из 19 миллионов пользователей около 10 миллионов уже смогли оформить льготы или бонусы.

"Да, это часть PR-стратегии компании, но цифры вполне осязаемы. Gamification подталкивает водителей к безопасному стилю езды", — отмечает старший исследователь Корейского института страхования Чун Чи-ён.

И добавляет:

"Это редкий случай, когда выигрывают все: меньше аварий — меньше выплат для страховщиков, а сами водители экономят деньги и сохраняют здоровье".

Лидеры рейтингов и эффект "медали"

В Tmap встроены рейтинговые таблицы: чем выше баллы, тем заметнее успех. Для пользователей участие не требует дополнительных усилий — приложение работает в фоне.

"В прошлом месяце я получил 100 баллов и выложил скриншот, как будто выиграл медаль", — делится впечатлениями водитель Ли Чи-ён. — "Это заставляет задумываться о стиле езды даже тогда, когда никто не наблюдает".

Результаты в цифрах

Южная Корея действительно движется к более безопасным дорогам. Если в 2014 году в стране было зафиксировано 223 552 аварии, то в 2023 — уже 198 296. Количество погибших на 100 000 участников ДТП сократилось почти вдвое: с 9,4 до 5.

Сотрудник Корейского дорожного агентства Со Бом-гю подтверждает:

"Главная роль всё ещё за контролем и технологиями, но частные инициативы добавляют новый элемент — они поощряют правильное поведение, чего государственным программам достичь сложно".

Эффект заражения

После успеха Tmap подобные механики стали внедрять и другие сервисы, включая каршеринговую компанию Socar. Постепенно любовь к безопасности превращается в моду. И это именно тот тренд, который государственные инициативы не в силах создать.