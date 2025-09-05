Новые рекруты — из-за компьютера: военные предложили необычную идею для армии
Военблогер Михаил Звинчук, автор Telegram-канала "Рыбарь", предложил рассмотреть необычный способ пополнения рядов российской армии — за счёт геймеров.
Почему именно геймеры
По словам Звинчука, игроки в компьютерные игры обладают рядом качеств, которые могут быть полезны в боевой обстановке:
-
многозадачность,
-
быстрая реакция,
-
развитое пространственное мышление.
Отдельный плюс — геймеры, особенно поклонники шутеров, зачастую уже знакомы с военной тематикой, техникой и вооружением.
Зарубежный опыт и российская практика
Звинчук отметил, что подобные инициативы предпринимались и в других странах. Более того, в российской армии уже есть практические примеры: среди операторов некоторых платформ в зоне СВО немало бывших геймеров.
"Для нас это повод подходить к вопросу системно, прописав в соответствующих документах. Для командиров-начальников это может выглядеть странным, но это передовая практика", — подчеркнул блогер.
Итог
Предложение Звинчука пока выглядит скорее как дискуссионная идея, однако оно отражает тенденцию поиска новых категорий рекрутов. Геймеры действительно могут быть интересны армии благодаря навыкам концентрации, реакции и вовлечённости в военную тематику.
