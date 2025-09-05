Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Openverse by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:34

Новые рекруты — из-за компьютера: военные предложили необычную идею для армии

Военблогер Звинчук предложил пополнять ряды армии за счёт геймеров

Военблогер Михаил Звинчук, автор Telegram-канала "Рыбарь", предложил рассмотреть необычный способ пополнения рядов российской армии — за счёт геймеров.

Почему именно геймеры

По словам Звинчука, игроки в компьютерные игры обладают рядом качеств, которые могут быть полезны в боевой обстановке:

  • многозадачность,

  • быстрая реакция,

  • развитое пространственное мышление.

Отдельный плюс — геймеры, особенно поклонники шутеров, зачастую уже знакомы с военной тематикой, техникой и вооружением.

Зарубежный опыт и российская практика

Звинчук отметил, что подобные инициативы предпринимались и в других странах. Более того, в российской армии уже есть практические примеры: среди операторов некоторых платформ в зоне СВО немало бывших геймеров.

"Для нас это повод подходить к вопросу системно, прописав в соответствующих документах. Для командиров-начальников это может выглядеть странным, но это передовая практика", — подчеркнул блогер.

Итог

Предложение Звинчука пока выглядит скорее как дискуссионная идея, однако оно отражает тенденцию поиска новых категорий рекрутов. Геймеры действительно могут быть интересны армии благодаря навыкам концентрации, реакции и вовлечённости в военную тематику.

