Команда Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработала фиджитал настольную игру CyberGame, предназначенную для изучения особенностей IT-профессий и популяризации образования в этой области. Игра была создана студентами-первокурсниками в рамках учебного курса и представлена на международной выставке, а также губернатору Ставропольского края и во время дней открытых дверей университета.

В игре участники используют персонажей из различных IT-специализаций, совершенствуя их навыки через обучение и сбор необходимых ресурсов. Игра включает QR-коды для доступа к дополнительной информации и онлайн-тестирование для углубленного изучения тем. CyberGame, построенная по принципу "Монополии", включает элементы AI в дизайне и предлагает участие от 2 до 12 человек.

Фото: commons.wikimedia.org/Gabovich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)