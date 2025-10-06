Microsoft подняла цену — и вскрыла старую рану: сколько стоит власть в играх
Бывшая глава Федеральной торговой комиссии США (FTC) Лина Хан вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за резкой критики в адрес Microsoft. Поводом послужило повышение стоимости подписки Game Pass Ultimate, которую корпорация увеличила до 30 долларов в месяц (около 6,6 тысячи рублей по курсу на 5 октября 2025 года).
По мнению Хан, Microsoft превращается в корпорацию, которая "слишком велика, чтобы заботиться о клиентах".
Цена растёт, доверие падает
Изменения затронули не только пользователей Game Pass Ultimate, но и другие уровни подписки сервиса. Для многих игроков это стало неожиданностью — ведь подписка, позиционируемая как доступный способ играть в сотни тайтлов, постепенно теряет своё преимущество в цене.
Публикация Лины Хан в соцсети X (ранее Twitter) быстро набрала популярность и вызвала обсуждения среди игроков, журналистов и экономистов.
"Microsoft слишком крупная, чтобы заботиться о клиентах", — заявила бывшая председатель FTC Лина Хан.
Эта фраза мгновенно стала цитируемой в СМИ и породила волну комментариев о том, что гиганты индустрии всё чаще действуют без оглядки на реакцию аудитории.
После покупки Activision Blizzard — новые проблемы
Хан подчеркнула, что рост цен не случаен. По её мнению, это прямое следствие поглощения Activision Blizzard, завершённого Microsoft в 2023 году.
Сразу после сделки последовали сокращения персонала, реорганизация подразделений и теперь — ощутимое повышение стоимости подписки.
Экс-глава регулятора видит в этом закономерность: чем больше компания консолидирует активов, тем меньше у неё стимулов поддерживать конкурентные условия.
Она считает, что последствия монополизации становятся очевидными — рынок теряет разнообразие, а пользователи вынуждены платить больше за меньшее.
"Мы видим прямую связь между концентрацией власти и ростом цен", — подчеркнула Лина Хан.
Контекст: Game Pass как символ удобства
С момента запуска в 2017 году Xbox Game Pass стал революцией в игровой модели подписок. Игроки получили возможность играть во множество проектов — от инди до крупных релизов — без покупки каждой игры отдельно.
Со временем Game Pass превратился в одну из ключевых составляющих экосистемы Microsoft, наряду с Windows и облачным сервисом Azure.
Однако именно масштаб компании, по словам Хан, стал причиной того, что теперь она "может позволить себе игнорировать негативную реакцию аудитории".
Таблица "Сравнение": изменения цен и реакция рынка
|Период
|Подписка Game Pass Ultimate
|Курс доллара (≈)
|Средняя цена AAA-игры
|Реакция пользователей
|2023 год
|$16.99
|93 ₽
|$70
|Позитивная, стабильный рост
|2024 год
|$19.99
|94 ₽
|$70
|Негативная реакция на рост
|2025 год
|$30.00
|110 ₽
|$80
|Массовое недовольство и отписки
Как видно из динамики, стоимость подписки выросла почти вдвое за два года. При этом пользователи отмечают, что библиотека игр не всегда обновляется с той скоростью, на которую рассчитывали.
Усиление монополий: старый спор Хан и Microsoft
История конфликта между Хан и Microsoft уходит корнями в 2022 год, когда FTC попыталась заблокировать сделку по покупке Activision Blizzard стоимостью 69 миллиардов долларов.
Регулятор утверждал, что консолидация приведёт к ограничению конкуренции и возможным злоупотреблениям со стороны Microsoft. Несмотря на попытку суда приостановить сделку, компания успешно довела её до конца в 2023 году.
Теперь, спустя два года, критика Хан звучит как предупреждение, которое сбылось: консолидация усилилась, а цены действительно пошли вверх.
Советы шаг за шагом: как геймерам адаптироваться к изменениям
-
Пересмотрите подписку. Возможно, вам достаточно базового тарифа или региональной версии Game Pass.
-
Используйте акции. Microsoft регулярно предлагает скидки или промокоды при продлении подписки.
-
Сравните альтернативы. Sony PS Plus, EA Play и Ubisoft+ иногда предоставляют сопоставимый каталог игр.
-
Сохраняйте старые подписки. Если у вас есть активный тариф по прежней цене, не спешите продлевать его на новых условиях.
-
Следите за региональными ценами. Иногда регистрация через другие страны позволяет сэкономить до 40%.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагать, что Game Pass всегда будет выгодным.
Последствие: рост затрат без ощутимой пользы.
Альтернатива: комбинировать подписки и покупать избранные игры со скидками.
-
Ошибка: игнорировать независимые сервисы и DRM-платформы.
Последствие: ограниченный выбор контента.
Альтернатива: использовать Steam, Epic Games Store и GOG для гибкости и скидок.
-
Ошибка: не отслеживать новости о консолидации компаний.
Последствие: рынок теряет конкуренцию, а пользователи — выбор.
Альтернатива: поддерживать независимых разработчиков и локальные студии.
А что если монополизация станет нормой?
Если тенденция сохранится, игровой рынок может оказаться под контролем нескольких гигантов — Microsoft, Sony и Tencent.
Это приведёт к уменьшению числа независимых студий и увеличению зависимости игроков от подписочных сервисов.
Сценарий, при котором доступ к контенту полностью контролируется крупными корпорациями, уже обсуждается экспертами как "игровой стриминг будущего", где игроку остаётся лишь арендовать контент, но не владеть им.
Плюсы и минусы Game Pass после повышения цен
|Плюсы
|Минусы
|Доступ к новым релизам в день выхода
|Рост цены до $30
|Удобство и облачная синхронизация
|Уменьшение обновлений библиотеки
|Мультиплатформенность (ПК + консоль)
|Региональные ограничения
|Поддержка облачного гейминга
|Зависимость от политики Microsoft
|Система бонусов и скидок
|Возможные отписки из-за удорожания
FAQ
Почему Microsoft подняла цену Game Pass?
По данным аналитиков, компания стремится увеличить прибыльность сервиса и компенсировать расходы после покупки Activision Blizzard.
Изменится ли состав игр?
Да, Microsoft планирует добавить больше игр от собственных студий, включая Call of Duty и Diablo, но темпы обновлений остаются прежними.
Как реагирует рынок?
Акции Microsoft растут, но количество активных пользователей Game Pass впервые снизилось за квартал.
Есть ли альтернатива Game Pass?
Sony PS Plus Premium, Ubisoft+ и GeForce Now предлагают схожие модели с разным фокусом — от потокового гейминга до коллекций эксклюзивов.
Может ли FTC снова вмешаться?
Теоретически да. Если регулятор докажет, что повышение цен связано с ограничением конкуренции, возможно новое расследование.
Мифы и правда
Миф: повышение цен связано с инфляцией.
Правда: по данным аналитиков Wedbush Securities, ключевая причина — стремление Microsoft увеличить доходность подписки после покупки Activision Blizzard.
Миф: теперь Game Pass станет эксклюзивом для консолей Xbox.
Правда: Microsoft продолжает поддерживать ПК и облачный гейминг, расширяя экосистему.
Миф: FTC проиграла и больше не вмешивается.
Правда: ведомство продолжает следить за антимонопольными тенденциями и готово к новым искам при необходимости.
3 интересных факта
-
После сделки с Activision Blizzard Microsoft стала третьим по величине издателем игр в мире.
-
Подписка Game Pass приносит компании более 5 миллиардов долларов в год.
-
Несмотря на рост цен, число пользователей сервиса превышает 35 миллионов человек.
Исторический контекст
Слияние Microsoft и Activision Blizzard стало крупнейшей сделкой в истории игровой индустрии.
В 2022–2023 годах это событие стало причиной международных споров о монополии, в которых участвовали регуляторы США, Великобритании и ЕС.
FTC под руководством Лины Хан пыталась остановить сделку, считая её угрозой для конкуренции, но суд не поддержал иск.
Теперь, спустя два года, критики утверждают, что последствия объединения видны всем — сокращения, подорожание и усиление влияния корпораций.
