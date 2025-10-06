Microsoft подняла цену — и вскрыла старую рану: сколько стоит власть в играх

Бывшая глава Федеральной торговой комиссии США (FTC) Лина Хан вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за резкой критики в адрес Microsoft. Поводом послужило повышение стоимости подписки Game Pass Ultimate, которую корпорация увеличила до 30 долларов в месяц (около 6,6 тысячи рублей по курсу на 5 октября 2025 года).

По мнению Хан, Microsoft превращается в корпорацию, которая "слишком велика, чтобы заботиться о клиентах".

Цена растёт, доверие падает

Изменения затронули не только пользователей Game Pass Ultimate, но и другие уровни подписки сервиса. Для многих игроков это стало неожиданностью — ведь подписка, позиционируемая как доступный способ играть в сотни тайтлов, постепенно теряет своё преимущество в цене.

Публикация Лины Хан в соцсети X (ранее Twitter) быстро набрала популярность и вызвала обсуждения среди игроков, журналистов и экономистов.

"Microsoft слишком крупная, чтобы заботиться о клиентах", — заявила бывшая председатель FTC Лина Хан.

Эта фраза мгновенно стала цитируемой в СМИ и породила волну комментариев о том, что гиганты индустрии всё чаще действуют без оглядки на реакцию аудитории.

После покупки Activision Blizzard — новые проблемы

Хан подчеркнула, что рост цен не случаен. По её мнению, это прямое следствие поглощения Activision Blizzard, завершённого Microsoft в 2023 году.

Сразу после сделки последовали сокращения персонала, реорганизация подразделений и теперь — ощутимое повышение стоимости подписки.

Экс-глава регулятора видит в этом закономерность: чем больше компания консолидирует активов, тем меньше у неё стимулов поддерживать конкурентные условия.

Она считает, что последствия монополизации становятся очевидными — рынок теряет разнообразие, а пользователи вынуждены платить больше за меньшее.

"Мы видим прямую связь между концентрацией власти и ростом цен", — подчеркнула Лина Хан.

Контекст: Game Pass как символ удобства

С момента запуска в 2017 году Xbox Game Pass стал революцией в игровой модели подписок. Игроки получили возможность играть во множество проектов — от инди до крупных релизов — без покупки каждой игры отдельно.

Со временем Game Pass превратился в одну из ключевых составляющих экосистемы Microsoft, наряду с Windows и облачным сервисом Azure.

Однако именно масштаб компании, по словам Хан, стал причиной того, что теперь она "может позволить себе игнорировать негативную реакцию аудитории".

Таблица "Сравнение": изменения цен и реакция рынка

Период Подписка Game Pass Ultimate Курс доллара (≈) Средняя цена AAA-игры Реакция пользователей 2023 год $16.99 93 ₽ $70 Позитивная, стабильный рост 2024 год $19.99 94 ₽ $70 Негативная реакция на рост 2025 год $30.00 110 ₽ $80 Массовое недовольство и отписки

Как видно из динамики, стоимость подписки выросла почти вдвое за два года. При этом пользователи отмечают, что библиотека игр не всегда обновляется с той скоростью, на которую рассчитывали.

Усиление монополий: старый спор Хан и Microsoft

История конфликта между Хан и Microsoft уходит корнями в 2022 год, когда FTC попыталась заблокировать сделку по покупке Activision Blizzard стоимостью 69 миллиардов долларов.

Регулятор утверждал, что консолидация приведёт к ограничению конкуренции и возможным злоупотреблениям со стороны Microsoft. Несмотря на попытку суда приостановить сделку, компания успешно довела её до конца в 2023 году.

Теперь, спустя два года, критика Хан звучит как предупреждение, которое сбылось: консолидация усилилась, а цены действительно пошли вверх.

Советы шаг за шагом: как геймерам адаптироваться к изменениям

Пересмотрите подписку. Возможно, вам достаточно базового тарифа или региональной версии Game Pass. Используйте акции. Microsoft регулярно предлагает скидки или промокоды при продлении подписки. Сравните альтернативы. Sony PS Plus, EA Play и Ubisoft+ иногда предоставляют сопоставимый каталог игр. Сохраняйте старые подписки. Если у вас есть активный тариф по прежней цене, не спешите продлевать его на новых условиях. Следите за региональными ценами. Иногда регистрация через другие страны позволяет сэкономить до 40%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что Game Pass всегда будет выгодным.

Последствие: рост затрат без ощутимой пользы.

Альтернатива: комбинировать подписки и покупать избранные игры со скидками.

Ошибка: игнорировать независимые сервисы и DRM-платформы.

Последствие: ограниченный выбор контента.

Альтернатива: использовать Steam, Epic Games Store и GOG для гибкости и скидок.

Ошибка: не отслеживать новости о консолидации компаний.

Последствие: рынок теряет конкуренцию, а пользователи — выбор.

Альтернатива: поддерживать независимых разработчиков и локальные студии.

А что если монополизация станет нормой?

Если тенденция сохранится, игровой рынок может оказаться под контролем нескольких гигантов — Microsoft, Sony и Tencent.

Это приведёт к уменьшению числа независимых студий и увеличению зависимости игроков от подписочных сервисов.

Сценарий, при котором доступ к контенту полностью контролируется крупными корпорациями, уже обсуждается экспертами как "игровой стриминг будущего", где игроку остаётся лишь арендовать контент, но не владеть им.

Плюсы и минусы Game Pass после повышения цен

Плюсы Минусы Доступ к новым релизам в день выхода Рост цены до $30 Удобство и облачная синхронизация Уменьшение обновлений библиотеки Мультиплатформенность (ПК + консоль) Региональные ограничения Поддержка облачного гейминга Зависимость от политики Microsoft Система бонусов и скидок Возможные отписки из-за удорожания

FAQ

Почему Microsoft подняла цену Game Pass?

По данным аналитиков, компания стремится увеличить прибыльность сервиса и компенсировать расходы после покупки Activision Blizzard.

Изменится ли состав игр?

Да, Microsoft планирует добавить больше игр от собственных студий, включая Call of Duty и Diablo, но темпы обновлений остаются прежними.

Как реагирует рынок?

Акции Microsoft растут, но количество активных пользователей Game Pass впервые снизилось за квартал.

Есть ли альтернатива Game Pass?

Sony PS Plus Premium, Ubisoft+ и GeForce Now предлагают схожие модели с разным фокусом — от потокового гейминга до коллекций эксклюзивов.

Может ли FTC снова вмешаться?

Теоретически да. Если регулятор докажет, что повышение цен связано с ограничением конкуренции, возможно новое расследование.

Мифы и правда

Миф: повышение цен связано с инфляцией.

Правда: по данным аналитиков Wedbush Securities, ключевая причина — стремление Microsoft увеличить доходность подписки после покупки Activision Blizzard.

Миф: теперь Game Pass станет эксклюзивом для консолей Xbox.

Правда: Microsoft продолжает поддерживать ПК и облачный гейминг, расширяя экосистему.

Миф: FTC проиграла и больше не вмешивается.

Правда: ведомство продолжает следить за антимонопольными тенденциями и готово к новым искам при необходимости.

3 интересных факта

После сделки с Activision Blizzard Microsoft стала третьим по величине издателем игр в мире. Подписка Game Pass приносит компании более 5 миллиардов долларов в год. Несмотря на рост цен, число пользователей сервиса превышает 35 миллионов человек.

Исторический контекст

Слияние Microsoft и Activision Blizzard стало крупнейшей сделкой в истории игровой индустрии.

В 2022–2023 годах это событие стало причиной международных споров о монополии, в которых участвовали регуляторы США, Великобритании и ЕС.

FTC под руководством Лины Хан пыталась остановить сделку, считая её угрозой для конкуренции, но суд не поддержал иск.

Теперь, спустя два года, критики утверждают, что последствия объединения видны всем — сокращения, подорожание и усиление влияния корпораций.