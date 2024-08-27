На Украине собираются купить два российских ядерных реактора

Украина собирается приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства. Такое заявление сделал глава Министерства энергетики страны Герман Галущенко во время интервью изданию Politico.

По его словам, реакторы будут закупать у Болгарии.

Кроме того, глава украинского ведомства отметил, что такое решение вызвало критику со стороны партии "Слуга народа". Галущенок объяснил такое решение тем, что государству нужна атомная энергетика с целью выдержать предстоящую зиму, которая, как предсказывают эксперты, будет очень тяжелой для Киева.

В связи с этим украинское правительство собирается настаивать на закупке ядерных реакторов, чтобы расширить Хмельницкую АЭС, находящуюся в западной части страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Chabe01