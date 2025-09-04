Опасная мода медицины: почему операция, за которую берут деньги, не имеет смысла
В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от популярной в частных клиниках медицинской услуги. Выпуск доступен на платформе "Смотрим".
В чём суть проблемы
Сегодня всё чаще предлагают платные операции по удалению камней из желчного пузыря без удаления самого органа. Однако Мясников подчеркнул:
"Хочу сказать, что весь хирургический мир выступает категорически против этого. Уже через два-три месяца после такой операции в желчном пузыре могут образоваться новые камни".
Когда операция действительно необходима
По словам врача, камни в желчном пузыре удаляют лишь в исключительных случаях. Основные показания:
-
размер камня более трёх сантиметров;
-
так называемый "фарфоровый" желчный пузырь, когда его стенки покрываются кальциевыми отложениями.
Совет Мясникова
"Если вам кто-то где-то говорит: "В нашей клинике мы разработали [эффективный метод] удаления камня" — не ведитесь, люди!" — заключил он.
Итог
-
Удаление камней без удаления пузыря — бесполезная процедура: камни образуются снова.
-
Операцию проводят лишь при серьёзных медицинских показаниях.
-
Эксперты советуют с осторожностью относиться к рекламным обещаниям.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru