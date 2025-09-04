Опасная мода медицины: почему операция, за которую берут деньги, не имеет смысла

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от популярной в частных клиниках медицинской услуги. Выпуск доступен на платформе "Смотрим".

В чём суть проблемы

Сегодня всё чаще предлагают платные операции по удалению камней из желчного пузыря без удаления самого органа. Однако Мясников подчеркнул:

"Хочу сказать, что весь хирургический мир выступает категорически против этого. Уже через два-три месяца после такой операции в желчном пузыре могут образоваться новые камни".

Когда операция действительно необходима

По словам врача, камни в желчном пузыре удаляют лишь в исключительных случаях. Основные показания:

размер камня более трёх сантиметров ;

так называемый "фарфоровый" желчный пузырь, когда его стенки покрываются кальциевыми отложениями.

Совет Мясникова

"Если вам кто-то где-то говорит: "В нашей клинике мы разработали [эффективный метод] удаления камня" — не ведитесь, люди!" — заключил он.

Итог