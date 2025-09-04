Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:31

Опасная мода медицины: почему операция, за которую берут деньги, не имеет смысла

Врач предостерёг от операции по удалению камней из желчного пузыря без его удаления

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от популярной в частных клиниках медицинской услуги. Выпуск доступен на платформе "Смотрим".

В чём суть проблемы

Сегодня всё чаще предлагают платные операции по удалению камней из желчного пузыря без удаления самого органа. Однако Мясников подчеркнул:

"Хочу сказать, что весь хирургический мир выступает категорически против этого. Уже через два-три месяца после такой операции в желчном пузыре могут образоваться новые камни".

Когда операция действительно необходима

По словам врача, камни в желчном пузыре удаляют лишь в исключительных случаях. Основные показания:

  • размер камня более трёх сантиметров;

  • так называемый "фарфоровый" желчный пузырь, когда его стенки покрываются кальциевыми отложениями.

Совет Мясникова

"Если вам кто-то где-то говорит: "В нашей клинике мы разработали [эффективный метод] удаления камня" — не ведитесь, люди!" — заключил он.

Итог

  • Удаление камней без удаления пузыря — бесполезная процедура: камни образуются снова.

  • Операцию проводят лишь при серьёзных медицинских показаниях.

  • Эксперты советуют с осторожностью относиться к рекламным обещаниям.

Врачи назвали самый доступный способ лечения ОРВИ сегодня в 22:11

ОРВИ уходит быстрее, если пить правильно: врачи раскрыли секрет

Врачи Никифоров и Мясников назвали обильное питьё самым простым и эффективным способом помочь организму справиться с ОРВИ.

Читать полностью » Кардиолог объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после сна сегодня в 22:01

Правильное время для кофе: всего несколько минут ожидания делают напиток эффективнее

Кофе может бодрить сильнее и быть безопаснее, если пить его не сразу после пробуждения. Врач объяснила оптимальное время и допустимые дозы кофеина.

Читать полностью » Дизайнеры Toteme и Chloé показали облегающие сапоги как основу зимнего гардероба сегодня в 21:28

Одна пара сапог — десятки образов: тяжёлая обувь уступила изящным силуэтам

Этой осенью массивные ботинки уступают место новым силуэтам. Какие сапоги станут главным элементом гардероба и как их носить?

Читать полностью » Диетолог Коробкина: голодные и детокс-диеты приводят к аритмиям и нарушению обмена веществ сегодня в 20:15

Похудеть любой ценой: почему экстремальные методики заканчиваются больницей

Экстремальные методы похудания, как монодиеты и детокс-программы, могут обернуться серьезными проблемами для здоровья. Узнайте о рисках!

Читать полностью » Ванночка для ног с содой и солью снижает риск грибка и улучшает кровообращение сегодня в 19:19

Ноги вздохнут с облегчением: простой ритуал снимает груз целого дня

Узнайте, как регулярные ванночки с солью и содой могут изменить ваше самочувствие и сделать уход за ногами не просто привычкой, а ритуалом здоровья.

Читать полностью » Учёные из Университета Эксетера доказали, что сок свёклы снижает давление у пожилых людей сегодня в 18:29

Один стакан этого сока в день — и давление снижается естественным образом

Учёные выяснили, что доступный овощ из наших кухонь способен за пару недель заметно повлиять на работу сосудов и самочувствие после 60 лет.

Читать полностью » Врачи отмечают: горячий душ после полета ухудшает кровообращение и обезвоживает кожу сегодня в 18:02

Самая приятная процедура после рейса оборачивается проблемами для организма

После долгого перелета хочется сразу в душ, но привычка выбрать горячую воду может обернуться неожиданными проблемами для организма.

Читать полностью » Учёные: регулярное употребление свежих фруктов снижает риск набора лишнего веса сегодня в 17:22

Минус килограммы без строгих ограничений: секрет в утренней тарелке этих фруктов

Утренний рацион может стать вашим союзником в борьбе с лишними килограммами. Узнайте, какие фрукты стоит включить в завтрак, чтобы ускорить результат.

Читать полностью »

