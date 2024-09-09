Эмигрировавший Галкин* может возобновить карьеру телеведущего на украинском ТВ

Шоумен Максим Галкин* спустя почти три года отсутствия на российских телеканалах может снова вернуться в эфир. Об этом информирует портал NG72. ru.
Источник со ссылкой на возможного агента юмориста Ирину сообщает, что Галкин* ведет переговоры с украинским телеканалом. Программа по формату будет похожа на шоу "Лучше всех!", выходившее с участием ведущего на Первом канале.
К слову, сам Галкин* информацию о переговорах и новом творческом проекте пока не подтверждал. Последние два года он занимается гастрольной деятельностью с юмористическими программами.
По данным источника NG72. ru, проведение съемок на территории Украины не предполагается. В качестве альтернативы шоумену может быть предложена Юрмала.
*признан иностранным агентом в России
Фото: Freepik.com
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