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Максиму Галкину* предложили вести детскую телепередачу на Украине
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Эмигрировавший Галкин* может возобновить карьеру телеведущего на украинском ТВ

Максиму Галкину* предложили вести детскую телепередачу на Украине

Шоумен Максим Галкин* спустя почти три года отсутствия на российских телеканалах может снова вернуться в эфир. Об этом информирует портал NG72. ru.

Источник со ссылкой на возможного агента юмориста Ирину сообщает, что Галкин* ведет переговоры с украинским телеканалом. Программа по формату будет похожа на шоу "Лучше всех!", выходившее с участием ведущего на Первом канале.

К слову, сам Галкин* информацию о переговорах и новом творческом проекте пока не подтверждал. Последние два года он занимается гастрольной деятельностью с юмористическими программами.

По данным источника NG72. ru, проведение съемок на территории Украины не предполагается. В качестве альтернативы шоумену может быть предложена Юрмала.

*признан иностранным агентом в России

Фото: Freepik.com

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