Ученые из Университета Торонто обнаружили, что сверхмассивные черные дыры могут сливаться благодаря взаимодействию с темной материей. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, показывает, как гало темной материи помогает преодолеть так называемую "проблему последнего парсека", которая ранее мешала слиянию этих гигантских объектов.

Это открытие также предоставляет новые данные о природе темной материи и ее взаимодействии с черными дырами, что может помочь в дальнейшем изучении этих таинственных космических явлений.

Фото: imagine.gsfc.nasa.gov/NASA/D. Berry (public domain)