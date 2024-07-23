Ученые из Университета Торонто обнаружили, что сверхмассивные черные дыры могут сливаться благодаря взаимодействию с темной материей. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, показывает, как гало темной материи помогает преодолеть так называемую "проблему последнего парсека", которая ранее мешала слиянию этих гигантских объектов.
Это открытие также предоставляет новые данные о природе темной материи и ее взаимодействии с черными дырами, что может помочь в дальнейшем изучении этих таинственных космических явлений.
Фото: imagine.gsfc.nasa.gov/NASA/D. Berry (public domain)
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