Galaxy S26 Ultra: почему скорость зарядки не оправдает ожидания

Презентация Galaxy S26 Ultra еще не состоялась, но слухи о его характеристиках уже начали активно циркулировать в интернете. Несмотря на то, что до официальной презентации еще много времени, внимание привлекают детали, которые скрываются на фоне более очевидных технических улучшений, таких как новые процессоры, экран и дизайн. Среди них — информация о мощности зарядки Galaxy S26 Ultra, которая, как оказалось, не оправдает ожиданий фанатов.

Зарядка Galaxy S26 Ultra: никаких изменений

Многие ожидали, что флагманский смартфон получит улучшенную систему зарядки с мощностью, превышающей нынешние 45 Вт. Но недавние утечки из сертификационных документов в Китае показали, что в 2026 году Samsung не планирует увеличивать мощность зарядки для Galaxy S26 Ultra. Согласно этим данным, новинка будет заряжаться с такой же мощностью — 45 Вт, как и предыдущие модели, например, Galaxy S25 Ultra.

Конкретные характеристики зарядки остаются прежними: 10 В/4,5 А или 15 В/3 А. Это означает, что слухи о возможной зарядке на 60 Вт не нашли своего подтверждения. Самое интересное в этой ситуации заключается в том, что эти данные поступили из сертификации для Китая, где, как правило, представлены самые топовые версии флагманских устройств. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что глобальные версии смартфона не будут отличаться от китайской модели.

Почему же не будет увеличения мощности зарядки?

В то время как китайские производители смартфонов, такие как Xiaomi, Vivo и Oppo, предлагают зарядные устройства мощностью 100 Вт и выше, Samsung сохраняет консервативный подход. Это решение может разочаровать тех, кто ожидал значительного прогресса в скорости зарядки. Но если взглянуть на это с другой стороны, можно увидеть, что Samsung, возможно, решает не увеличивать мощность зарядки в угоду долговечности батареи.

Компания придерживается философии, схожей с тем, что практикует Apple. Высокая мощность зарядки может ускорить износ аккумулятора, особенно в долгосрочной перспективе. Возможно, именно это является причиной, по которой Samsung решил оставить зарядку на уровне 45 Вт, чтобы минимизировать риск быстрой деградации батареи, что, в конечном счете, способствует лучшему пользовательскому опыту.

Влияние на другие модели Galaxy S26

Если Galaxy S26 Ultra остается с зарядкой на 45 Вт, то можно ожидать, что и другие устройства линейки Galaxy S26 получат аналогичные показатели. Например, Galaxy S26 Pro и S26 Plus будут оснащены зарядными устройствами на 25 Вт, что, безусловно, выглядит скромно на фоне более мощных решений у конкурентов.

Такое решение Samsung выглядит особенно странным на фоне Galaxy S25 FE, который поддерживает зарядку на 45 Вт. Для фанатов Samsung это может быть разочарованием, особенно в условиях, когда конкуренты предлагают гораздо более высокие параметры зарядки.

Apple и китайские бренды на фоне Samsung

На фоне этих новостей интересно отметить, что Apple в 2025 году увеличила мощность зарядки для своего iPhone 17 Pro до 40 Вт, что также ставит Samsung в неудобное положение, особенно учитывая, что компания постоянно заявляла о высоком качестве своих флагманов. Китайские производители, такие как Xiaomi, Vivo и Oppo, предлагают зарядку на 100 Вт и более, что значительно опережает показатели Samsung и Apple.