Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смартфон на зарядке
Смартфон на зарядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:54

Galaxy S26 Ultra: почему скорость зарядки не оправдает ожидания

Зарядка Galaxy S26 Ultra останется на уровне 45 Вт, несмотря на ожидания улучшений

Презентация Galaxy S26 Ultra еще не состоялась, но слухи о его характеристиках уже начали активно циркулировать в интернете. Несмотря на то, что до официальной презентации еще много времени, внимание привлекают детали, которые скрываются на фоне более очевидных технических улучшений, таких как новые процессоры, экран и дизайн. Среди них — информация о мощности зарядки Galaxy S26 Ultra, которая, как оказалось, не оправдает ожиданий фанатов.

Зарядка Galaxy S26 Ultra: никаких изменений

Многие ожидали, что флагманский смартфон получит улучшенную систему зарядки с мощностью, превышающей нынешние 45 Вт. Но недавние утечки из сертификационных документов в Китае показали, что в 2026 году Samsung не планирует увеличивать мощность зарядки для Galaxy S26 Ultra. Согласно этим данным, новинка будет заряжаться с такой же мощностью — 45 Вт, как и предыдущие модели, например, Galaxy S25 Ultra.

Конкретные характеристики зарядки остаются прежними: 10 В/4,5 А или 15 В/3 А. Это означает, что слухи о возможной зарядке на 60 Вт не нашли своего подтверждения. Самое интересное в этой ситуации заключается в том, что эти данные поступили из сертификации для Китая, где, как правило, представлены самые топовые версии флагманских устройств. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что глобальные версии смартфона не будут отличаться от китайской модели.

Почему же не будет увеличения мощности зарядки?

В то время как китайские производители смартфонов, такие как Xiaomi, Vivo и Oppo, предлагают зарядные устройства мощностью 100 Вт и выше, Samsung сохраняет консервативный подход. Это решение может разочаровать тех, кто ожидал значительного прогресса в скорости зарядки. Но если взглянуть на это с другой стороны, можно увидеть, что Samsung, возможно, решает не увеличивать мощность зарядки в угоду долговечности батареи.

Компания придерживается философии, схожей с тем, что практикует Apple. Высокая мощность зарядки может ускорить износ аккумулятора, особенно в долгосрочной перспективе. Возможно, именно это является причиной, по которой Samsung решил оставить зарядку на уровне 45 Вт, чтобы минимизировать риск быстрой деградации батареи, что, в конечном счете, способствует лучшему пользовательскому опыту.

Влияние на другие модели Galaxy S26

Если Galaxy S26 Ultra остается с зарядкой на 45 Вт, то можно ожидать, что и другие устройства линейки Galaxy S26 получат аналогичные показатели. Например, Galaxy S26 Pro и S26 Plus будут оснащены зарядными устройствами на 25 Вт, что, безусловно, выглядит скромно на фоне более мощных решений у конкурентов.

Такое решение Samsung выглядит особенно странным на фоне Galaxy S25 FE, который поддерживает зарядку на 45 Вт. Для фанатов Samsung это может быть разочарованием, особенно в условиях, когда конкуренты предлагают гораздо более высокие параметры зарядки.

Apple и китайские бренды на фоне Samsung

На фоне этих новостей интересно отметить, что Apple в 2025 году увеличила мощность зарядки для своего iPhone 17 Pro до 40 Вт, что также ставит Samsung в неудобное положение, особенно учитывая, что компания постоянно заявляла о высоком качестве своих флагманов. Китайские производители, такие как Xiaomi, Vivo и Oppo, предлагают зарядку на 100 Вт и более, что значительно опережает показатели Samsung и Apple.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Преимущества iPhone перед Android-смартфонами в 2025 году сегодня в 20:58

iPhone снова выигрывает: почему Android-смартфоны проигрывают

Почему айфон продолжает быть лучшим выбором в 2025 году: экосистема, производительность и уникальные возможности.

Читать полностью » Чип Apple A19 Pro показал рекордную производительность в тестах GeekBench сегодня в 18:55

Новый чип Apple побил рекорды: тесты показали невероятные результаты, но что за этим стоит на самом деле

Чип Apple A19 Pro показал рекордные результаты в тестах GeekBench, но эксперты сомневаются в подлинности этих данных. Что скрывается за этими цифрами?

Читать полностью » Honor анонсировала технологию NoxGod для улучшения съёмки ночью сегодня в 16:56

Секреты ночных снимков раскрыты: что скрывает новая технология от Honor

Honor анонсировала уникальную технологию NoxGod для ночной съемки в смартфонах Magic 8. Узнайте, как новые алгоритмы обеспечат невероятную детализацию даже в темноте.

Читать полностью » Писатели подали иск против Apple из-за использования книг для обучения ИИ сегодня в 14:19

Судьба авторских прав под ударом: Apple втянута в громкий процесс из-за ИИ

Apple оказалась в центре судебного конфликта: писатели обвинили компанию в использовании пиратских копий книг для обучения искусственного интеллекта.

Читать полностью » Вышел AliveColors 10 с бесплатным доступом для некоммерческого использования сегодня в 10:17

Photoshop придётся делиться вниманием: конкуренция пришла с Востока

Вышел графический редактор AliveColors 10: бесплатное использование, новый интерфейс, ИИ-инструменты и поддержка Linux, Windows и macOS.

Читать полностью » Mozilla добавила в Firefox для iOS функцию Shake to Summarize сегодня в 10:16

Apple Intelligence или облако Mozilla: как именно создаётся сводка на iPhone

Firefox для iOS получил функцию Shake to Summarize: встряхните iPhone и получите сводку статьи до 5000 слов. Пока доступно только в США и на английском.

Читать полностью » Grok Code Fast 1 от xAI вышла на первое место по использованию на OpenRouter сегодня в 10:29

OpenRouter под властью одной модели: стоит ли бояться Grok

Специализированная модель для программирования Grok Code Fast 1 заняла первое место на OpenRouter, обогнав конкурентов по числу использованных токенов более чем в два раза.

Читать полностью » NXPort показала компактную док-станцию для внешних видеокарт с БП 650 Вт сегодня в 6:39

Видеокарта "свисает" с края: необычное решение NXPort для геймеров и профи

NXPort представила мини-док для внешних видеокарт с блоком питания на 650 Вт. Компактное устройство сможет поддерживать даже RTX 5090.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Перекупщики используют подделки для обмана оборудования проверки автомобилей
Культура и шоу-бизнес

Историк Викерс о возвращении Гарри в Великобританию: королевская семья больше не доверяет ему
Красота и здоровье

Профессор Мойсеяк назвала главные ошибки хранения чайных пакетиков
Наука

Археологи нашли древний совет Римской империи в Лаодикии
Туризм

Туроператоры предупреждают о временном росте цен на поездки в Китай из-за ажиотажа
Садоводство

Озимый лук даёт более ранний и крупный урожай
Красота и здоровье

Кардиолог Рохас: высокий холестерин возможен даже при здоровом образе жизни
Авто и мото

МВД России определило правила безопасной высадки из автомобиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet