Быстрее, старше, умнее: Samsung неожиданно побеждает iPhone 17 Pro Max
На YouTube-канале PhoneBuff провели подробное сравнение производительности двух главных флагманов 2025 года — Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max. В испытаниях оценивалась скорость запуска приложений и экспорт видео. Итог оказался не в пользу Apple: победителем стал смартфон Samsung.
Итоги теста
Первый цикл проверки показал, что Galaxy S25 Ultra завершил задание быстрее конкурента на 14 секунд.
Samsung справился за 2:02, в то время как iPhone 17 Pro Max закрыл круг только за 2:16.
Повторное испытание подтвердило лидерство Galaxy S25 Ultra — разрыв во времени сохранился.
Особенно заметна разница оказалась при экспорте видео: здесь iPhone отстал сильнее обычного.
"Причина кроется в не до конца оптимизированной версии iOS 26, установленной на новом iPhone", — отметил автор PhoneBuff.
Железо и программная часть
Samsung Galaxy S25 Ultra использует процессор Snapdragon 8 Elite, выпущенный в 2024 году.
iPhone 17 Pro Max построен на базе новейшего Apple A19 Pro, который вышел осенью 2025-го.
На первый взгляд преимущество должно было быть у Apple, ведь его процессор на год новее. Но результаты показали, что софт и управление ресурсами способны компенсировать формальное отставание в "железе".
Сравнение характеристик
|Параметр
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|iPhone 17 Pro Max
|Чип
|Snapdragon 8 Elite (2024)
|Apple A19 Pro (2025)
|ОС
|Android 15 с оптимизациями Samsung
|iOS 26
|Время первого круга
|2:02
|2:16
|Экспорт видео
|Быстрее
|Медленнее
|Итоговый результат
|Лидер теста
|Отставание в скорости
Советы шаг за шагом: как тестировать смартфон самостоятельно
-
Установите одинаковый набор приложений на оба устройства.
-
Проведите последовательный запуск программ с фиксацией времени.
-
Оцените работу с тяжёлыми файлами — например, экспорт видео.
-
Проверьте многозадачность: переключение между приложениями.
-
Сравните автономность в тех же сценариях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оценивать смартфон только по "железу".
Последствие: можно недооценить оптимизацию системы.
Альтернатива: учитывать программные доработки и управление ресурсами.
-
Ошибка: ориентироваться на синтетические бенчмарки.
Последствие: результаты не всегда отражают реальную скорость работы.
Альтернатива: смотреть тесты запуска приложений и экспорта файлов.
-
Ошибка: сравнивать разные устройства на разных версиях ПО.
Последствие: некорректные выводы о производительности.
Альтернатива: использовать актуальные обновления и равные условия.
А что если iOS оптимизируют?
Если Apple выпустит обновления iOS 26 с улучшением работы, iPhone 17 Pro Max вполне может догнать и даже превзойти конкурента. Потенциал нового процессора A19 Pro выше, чем у Snapdragon 8 Elite, но пока реализация в системе оставляет пространство для улучшений.
Плюсы и минусы обоих флагманов
|Смартфон
|Плюсы
|Минусы
|Galaxy S25 Ultra
|Стабильная оптимизация, быстрый экспорт видео, лучшее время в тестах
|Процессор на год старше, теоретически слабее
|iPhone 17 Pro Max
|Новый чип A19 Pro, экосистема Apple, высокий потенциал
|Отставание в скорости, слабая оптимизация iOS 26
FAQ
Кто быстрее: Galaxy S25 Ultra или iPhone 17 Pro Max?
По тестам PhoneBuff, Galaxy S25 Ultra обгоняет конкурента на 14 секунд.
Почему iPhone проиграл, если у него новый чип?
Причина в не до конца оптимизированной iOS 26.
Можно ли ожидать улучшений у iPhone?
Да, вероятно, с будущими обновлениями Apple подтянет производительность.
В чём преимущество Galaxy S25 Ultra?
В грамотной оптимизации программной части и эффективном управлении ресурсами.
Мифы и правда
-
Миф: новый чип всегда быстрее старого.
Правда: оптимизация системы может обеспечить преимущество даже при формальном отставании по "железу".
-
Миф: Android-смартфоны всегда уступают iPhone в производительности.
Правда: тест показал обратное — Galaxy S25 Ultra оказался быстрее.
-
Миф: экспорт видео мало влияет на общий результат.
Правда: именно в этой задаче разрыв между устройствами стал особенно заметным.
Три интересных факта
-
Galaxy S25 Ultra вышел в начале 2025 года, а iPhone 17 Pro Max — только в конце сентября.
-
Разница между первым и вторым тестом подтвердила стабильность результата Samsung.
-
PhoneBuff использует роботизированную руку для максимально точного сравнения скорости смартфонов.
Исторический контекст
-
2019: Galaxy S10 и iPhone 11 демонстрировали схожую производительность.
-
2021-2023: Apple традиционно лидировала в тестах скорости.
-
2024: Samsung представил Snapdragon 8 Elite.
-
2025: Galaxy S25 Ultra обгоняет iPhone 17 Pro Max, несмотря на более старый чип.
