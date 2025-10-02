Быстрее, старше, умнее: Samsung неожиданно побеждает iPhone 17 Pro Max

На YouTube-канале PhoneBuff провели подробное сравнение производительности двух главных флагманов 2025 года — Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max. В испытаниях оценивалась скорость запуска приложений и экспорт видео. Итог оказался не в пользу Apple: победителем стал смартфон Samsung.

Итоги теста

Первый цикл проверки показал, что Galaxy S25 Ultra завершил задание быстрее конкурента на 14 секунд.

Samsung справился за 2:02, в то время как iPhone 17 Pro Max закрыл круг только за 2:16.

Повторное испытание подтвердило лидерство Galaxy S25 Ultra — разрыв во времени сохранился.

Особенно заметна разница оказалась при экспорте видео: здесь iPhone отстал сильнее обычного.

"Причина кроется в не до конца оптимизированной версии iOS 26, установленной на новом iPhone", — отметил автор PhoneBuff.

Железо и программная часть

Samsung Galaxy S25 Ultra использует процессор Snapdragon 8 Elite, выпущенный в 2024 году.

iPhone 17 Pro Max построен на базе новейшего Apple A19 Pro, который вышел осенью 2025-го.

На первый взгляд преимущество должно было быть у Apple, ведь его процессор на год новее. Но результаты показали, что софт и управление ресурсами способны компенсировать формальное отставание в "железе".

Сравнение характеристик

Параметр Samsung Galaxy S25 Ultra iPhone 17 Pro Max Чип Snapdragon 8 Elite (2024) Apple A19 Pro (2025) ОС Android 15 с оптимизациями Samsung iOS 26 Время первого круга 2:02 2:16 Экспорт видео Быстрее Медленнее Итоговый результат Лидер теста Отставание в скорости

Советы шаг за шагом: как тестировать смартфон самостоятельно

Установите одинаковый набор приложений на оба устройства. Проведите последовательный запуск программ с фиксацией времени. Оцените работу с тяжёлыми файлами — например, экспорт видео. Проверьте многозадачность: переключение между приложениями. Сравните автономность в тех же сценариях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оценивать смартфон только по "железу".

Последствие: можно недооценить оптимизацию системы.

Альтернатива: учитывать программные доработки и управление ресурсами.

Ошибка: ориентироваться на синтетические бенчмарки.

Последствие: результаты не всегда отражают реальную скорость работы.

Альтернатива: смотреть тесты запуска приложений и экспорта файлов.

Ошибка: сравнивать разные устройства на разных версиях ПО.

Последствие: некорректные выводы о производительности.

Альтернатива: использовать актуальные обновления и равные условия.

А что если iOS оптимизируют?

Если Apple выпустит обновления iOS 26 с улучшением работы, iPhone 17 Pro Max вполне может догнать и даже превзойти конкурента. Потенциал нового процессора A19 Pro выше, чем у Snapdragon 8 Elite, но пока реализация в системе оставляет пространство для улучшений.

Плюсы и минусы обоих флагманов

Смартфон Плюсы Минусы Galaxy S25 Ultra Стабильная оптимизация, быстрый экспорт видео, лучшее время в тестах Процессор на год старше, теоретически слабее iPhone 17 Pro Max Новый чип A19 Pro, экосистема Apple, высокий потенциал Отставание в скорости, слабая оптимизация iOS 26

FAQ

Кто быстрее: Galaxy S25 Ultra или iPhone 17 Pro Max?

По тестам PhoneBuff, Galaxy S25 Ultra обгоняет конкурента на 14 секунд.

Почему iPhone проиграл, если у него новый чип?

Причина в не до конца оптимизированной iOS 26.

Можно ли ожидать улучшений у iPhone?

Да, вероятно, с будущими обновлениями Apple подтянет производительность.

В чём преимущество Galaxy S25 Ultra?

В грамотной оптимизации программной части и эффективном управлении ресурсами.

Мифы и правда

Миф: новый чип всегда быстрее старого.

Правда: оптимизация системы может обеспечить преимущество даже при формальном отставании по "железу".

Миф: Android-смартфоны всегда уступают iPhone в производительности.

Правда: тест показал обратное — Galaxy S25 Ultra оказался быстрее.

Миф: экспорт видео мало влияет на общий результат.

Правда: именно в этой задаче разрыв между устройствами стал особенно заметным.

Три интересных факта

Galaxy S25 Ultra вышел в начале 2025 года, а iPhone 17 Pro Max — только в конце сентября. Разница между первым и вторым тестом подтвердила стабильность результата Samsung. PhoneBuff использует роботизированную руку для максимально точного сравнения скорости смартфонов.

Исторический контекст