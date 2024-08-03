Американские астрономы с помощью различных методов посчитали количество галактик в нашей Вселенной

В США выяснили, что наша Вселенная может содержать от 100 млрд до 2 трлн галактик

Американские астрономы из Планетологического института в Аризоне подсчитали количество галактик во Вселенной, используя два метода. Первый метод основывался на представлении о размерах и массе галактических структур, по которому во Вселенной может быть от 1 до 2 трлн галактик.

Второй метод использовал данные космического аппарата New Horizon, который оценивал количество галактик по интенсивности света, что привело к оценке в 100-200 млрд галактик. В результате, по мнению ученых, количество галактик в наблюдаемой Вселенной варьируется от 100 млрд до 2 трлн.

Фото: flickr.com/Hubble ESA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)