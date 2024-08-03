Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
В США выяснили, что наша Вселенная может содержать от 100 млрд до 2 трлн галактик
  1. Главная
  2. Наука

Американские астрономы с помощью различных методов посчитали количество галактик в нашей Вселенной

В США выяснили, что наша Вселенная может содержать от 100 млрд до 2 трлн галактик

Американские астрономы из Планетологического института в Аризоне подсчитали количество галактик во Вселенной, используя два метода. Первый метод основывался на представлении о размерах и массе галактических структур, по которому во Вселенной может быть от 1 до 2 трлн галактик.

Второй метод использовал данные космического аппарата New Horizon, который оценивал количество галактик по интенсивности света, что привело к оценке в 100-200 млрд галактик. В результате, по мнению ученых, количество галактик в наблюдаемой Вселенной варьируется от 100 млрд до 2 трлн.

Фото: flickr.com/Hubble ESA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Армия ЦАХАЛ заявила о поражении центра управления ХАМАС

Армия ЦАХАЛ заявила о поражении центра управления ХАМАС

Армия Израиля ЦАХАЛ заявила в Telegram о поражении центра управления и производства оружия палестинского движения ХАМАС, который находился в бывшей школе на севере Газы.

Читать полностью
Asharq al-Awsat: после удара ЦАХАЛ в Газе погибли командиры ХАМАС

Asharq al-Awsat: после удара ЦАХАЛ в Газе погибли командиры ХАМАС

В секторе Газа в результате удара армии ЦАХАЛ были убиты два члена политбюро ХАМАС и трое командиров группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Об этом пишет Asharq al-Awsat со ссылкой на анонимные источники.

Читать полностью

Общество

Актёр Иван Янковский показал жену и сына:

Актёр Иван Янковский показал жену и сына: "Красивые и счастливые"

Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский продолжает радовать публику милым семейным контентом.

Читать полностью
Изъятого у мужчины в Москве тигренка передали в Центр реабилитации диких животных

Изъятого у мужчины в Москве тигренка передали в Центр реабилитации диких животных

В Москве у мужчины без соответствующих разрешений изъяли месячного тигренка, который был найден в специальной переноске при проверке автомобиля сотрудниками ГАИ.

Читать полностью

Новости