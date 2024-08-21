Галактики на грани столкновения: как решится судьба Млечного Пути и Андромеды?

Международная группа ученых из Финляндии, Франции и Великобритании провела исследование, посвященное вероятности столкновения галактики Млечный Путь с соседней галактикой Андромеда.

Исследование, опубликованное на портале arXiv, основывается на данных, полученных с помощью космических телескопов "Гайя" и "Хаббл". В ходе работы ученые оценили массы, движения и гравитационные взаимодействия четырех крупнейших галактик Местной группы, к которой принадлежат Млечный Путь и Андромеда. Ранее считалось, что эти галактики неизбежно столкнутся и сольются, но новые расчеты показали, что такой исход не предопределен. Вероятность слияния оценивается как 50 на 50.

Это связано с неопределенностями в нынешних положениях и движениях галактик, а также с влиянием гравитации меньших галактик внутри Местной группы, которые могут полностью отдалить галактики от столкновения. Если слияние все-таки произойдет, то не раньше чем через 8 миллиардов лет.

Андроме́да — созвездие северного полушария звёздного неба. Содержит три звезды второй звёздной величины и спиральную галактику Андромеды (M31), видимую невооружённым глазом и известную с X века.

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