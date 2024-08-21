Галактики на грани столкновения: как решится судьба Млечного Пути и Андромеды?

Международная группа ученых из Финляндии, Франции и Великобритании провела исследование, посвященное вероятности столкновения галактики Млечный Путь с соседней галактикой Андромеда.
Исследование, опубликованное на портале arXiv, основывается на данных, полученных с помощью космических телескопов "Гайя" и "Хаббл". В ходе работы ученые оценили массы, движения и гравитационные взаимодействия четырех крупнейших галактик Местной группы, к которой принадлежат Млечный Путь и Андромеда. Ранее считалось, что эти галактики неизбежно столкнутся и сольются, но новые расчеты показали, что такой исход не предопределен. Вероятность слияния оценивается как 50 на 50.
Это связано с неопределенностями в нынешних положениях и движениях галактик, а также с влиянием гравитации меньших галактик внутри Местной группы, которые могут полностью отдалить галактики от столкновения. Если слияние все-таки произойдет, то не раньше чем через 8 миллиардов лет.
Андроме́да — созвездие северного полушария звёздного неба. Содержит три звезды второй звёздной величины и спиральную галактику Андромеды (M31), видимую невооружённым глазом и известную с X века.
Фото: flickr.com/Roanish (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Профессор Дизен: запрет УПЦ на Украине навредит лишь самим украинцам
Создав запрет на работу второй по числу приверженцев православной церкви на территории Украины - УПЦ, таким образом, страна пытается осуществить процесс вытеснения русской культуры из сфер жизни украинского общества. Однако такие действия только нанесут вред жителям Украины. Такое мнение высказал профессор из Королевства Норвегии Гленн Дизен.
Трамп: Кеннеди-младший может быть назначен на пост в администрации
45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что, вполне вероятно, рассмотрит кандидатуру сына Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянника 35-го президента США Роберта Кеннеди-младшего на пост в исполнительном офисе президента Штатов. Однако он это сделает в том случае, если американский юрист Роберт Фрэнсис Кеннеди покинет гонку и начнёт оказывать поддержку бывшему американскому лидеру. Об этом Трамп информировал телевизионный канал CNN.
TMZ: Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком
Голливудская звезда Дженнифер Лопес официально подала на развод с актером Беном Аффлеком, сообщает TMZ.
Юлия Барановская опубликовала фото с тремя детьми: "Старший сын — копия папаша"
Телеведущая Юлия Барановская поделилась милым семейным контентом.