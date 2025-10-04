Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Звезды
Звезды
© Openverse by Kiwi Tom is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Галактика зашевелилась: волна прокатилась по Млечному Пути

ESA: телескоп Gaia зафиксировал гигантскую волну в диске Млечного Пути

По поверхности нашей галактики прокатилась гигантская волна, зафиксированная астрономами благодаря данным космического телескопа Gaia. Ученые уверены: это явление затрагивает десятки тысяч световых лет и способно пролить свет на прошлое Млечного Пути. Но что именно вызвало космическую рябь, пока остаётся загадкой.

Что произошло

Наблюдения показали, что звёзды в диске Галактики движутся не только по орбитам вокруг центра, но и участвуют в масштабных волнообразных колебаниях. Эти перемещения видны сразу в нескольких направлениях: к нам, от нас и поперёк. Подобная точность стала возможна благодаря Gaia, который успел составить самую полную карту более двух миллиардов небесных объектов.

"Что делает это ещё более интересным, так это наша способность, благодаря Gaia, также измерять движение звёзд внутри галактического диска", — сказала астроном INAF Элоиза Поджо.

Учёные отмечают: обнаруженная структура не только видима в трёхмерном пространстве, но и проявляется как реальная динамическая волна.

Сравнение: движение галактики

Характеристика Обычное вращение звёзд Волновое движение
Тип движения По орбитам вокруг центра Колебания, похожие на "стадионную волну"
Масштаб Вся галактика 30-65 тыс. световых лет от центра
Причина Гравитация чёрной дыры и массы диска Возможное столкновение или другое космическое событие
Известность Изучается давно Подтверждено только сейчас

Советы шаг за шагом: как учёные ищут ответы

  1. Составляют детальные карты распределения и движения звёзд.

  2. Сравнивают данные разных классов светил: молодых гигантов и цефеид.

  3. Анализируют изменения яркости, чтобы уточнить расстояния.

  4. Проверяют результаты с компьютерными моделями столкновений галактик.

  5. Готовятся использовать четвёртый выпуск данных Gaia в 2026 году для уточнения карт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полагать, что необычные движения звёзд — артефакт измерений.

  • Последствие: Потеря шанса объяснить прошлые столкновения галактик.

  • Альтернатива: Использовать независимые инструменты — например, телескопы James Webb или Vera Rubin Observatory.

  • Ошибка: Рассматривать только одну гипотезу о столкновении.

  • Последствие: Сужение картины происхождения волны.

  • Альтернатива: Учитывать иные сценарии — взаимодействие с тёмной материей, внутренние резонансы диска.

А что если…

А что если подобные волны встречаются в каждой спиральной галактике? Это могло бы объяснить разнообразие форм их спиральных рукавов. А что если волна окажется результатом "дыхания" самого Млечного Пути, связанного с колебаниями плотности газа? Тогда мы получили бы новый ключ к пониманию эволюции звёздных систем.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новые данные о динамике звёзд Пока нет объяснения причины
Возможность моделировать столкновения Требуется огромное количество вычислений
Сравнение с другими галактиками Ограничена точность наблюдений на окраинах
Уникальность карты Gaia Gaia завершил миссию, новые данные появятся только в 2026 году

FAQ

Как выбрать телескоп для подобных наблюдений?
Для любительских наблюдений достаточно телескопа с апертурой 150-200 мм. Но движения звёздного диска можно уловить только на уровне спутниковых миссий вроде Gaia.

Сколько стоит космический телескоп?
Запуск Gaia обошёлся в сумму более миллиарда евро, включая разработку, эксплуатацию и обработку данных.

Что лучше для изучения галактики — оптика или радиотелескопы?
Оптика позволяет видеть звёзды и их движение, радиотелескопы фиксируют газовые облака и скрытые структуры. В идеале нужно сочетать оба метода.

Мифы и правда

  • Миф: Волна в галактике может угрожать Земле.

  • Правда: Масштаб явления настолько велик, что изменения происходят миллионы лет и не оказывают влияния на жизнь на планете.

  • Миф: Открытие доказывает существование другой цивилизации.

  • Правда: Движение вызвано природными космическими процессами.

Три интересных факта

  1. Диаметр Млечного Пути — около 100 тысяч световых лет, а волна охватывает почти две трети радиуса.

  2. Цефеиды используются как "космические маяки", по ним впервые измерили расстояние до других галактик.

  3. Gaia завершил активную работу в январе 2025 года, но его архив останется главным источником для десятков исследований.

Исторический контекст

  • В начале XX века американский астроном Харлоу Шепли доказал, что Солнце не находится в центре Галактики.

  • В 1970-х выяснилось, что вращение Млечного Пути невозможно объяснить без тёмной материи.

  • В 1990-х учёные впервые предположили, что волнообразные колебания могут быть вызваны столкновениями с малыми галактиками.

  • В 2020-х Gaia позволил впервые наблюдать эти движения напрямую.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Зальцбурге найден бронзовый таран II века вчера в 20:41
Богачи Древнего Рима знали толк в понтах: вот как они демонстрировали власть в своих домах

В Зальцбурге нашли бронзовый таран римской галеры — не оружие, а символ власти. Уникальная находка II-III века н. э. впервые покажет, как элита украшала свои виллы.

Читать полностью » В Помпеях найдена древняя скамья для просителей у ворот Виллы Мистерий вчера в 20:18
Вилла Мистерий хранит тайну: археологи нашли место, где богатые играли судьбами бедных

В Помпеях у Виллы Мистерий нашли скамью ожидания: здесь сидели клиенты и бедняки, дожидаясь приёма у хозяина. Социальный ритуал двухтысячелетней давности ожил вновь.

Читать полностью » Исследователи Королевского колледжа Лондона определили предел точности марковских часов вчера в 19:34
Случайность творит порядок: как из хаоса создают самые необычные часы в мире

Учёные нашли способ измерять время по случайным событиям. Новая теория меняет представления о хаосе и квантовой физике.

Читать полностью » Римские мозаики II века обнаружены в погребальном комплексе на Аппиевой дороге вчера в 19:18
Павлин на могиле: что скрывают загадочные мозаики, найденные на Аппиевой дороге

Археологи нашли три мозаики II-III веков в некрополе на Аппиевой дороге. Павлин с виноградом открывает тайны римских представлений о вечности.

Читать полностью » Слияние черных дыр подтвердило теорему Хокинга вчера в 18:43
Тайны чёрных дыр раскрыты: как слияние космических монстров подтвердило теорию века

Учёные впервые подтвердили теорему Хокинга с достоверностью 99,999% на примере слияния черных дыр GW250114. Это качественный скачок в гравитационной астрономии.

Читать полностью » Триптофан в грецких орехах помогает засыпать вчера в 18:11
Сон как у младенца: почему эти орехи стали новым секретом здорового отдыха

Учёные выяснили, что грецкие орехи помогают крепче спать и повышают уровень мелатонина. Простая привычка на ужин способна улучшить здоровье.

Читать полностью » На Тамани нашли фрагмент театральной маски эллинистического периода вчера в 17:51
Греческие боги спустились на Тамань: археологическая сенсация меняет историю

В Фанагории археологи нашли фрагмент маски сатира II века до н. э. Что это открытие говорит о театральной жизни античного города?

Читать полностью » В Колумбии учёные сняли посмертные маски с мумий вчера в 17:25
Колумбийские мумии показали свои лица: как цифровые технологии разговорили мёртвых

В Андах Колумбии мумии XIII-XVIII веков "демаскировали" с помощью КТ. Учёные показали, какими могли быть их лица при жизни.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автомеханик назвал ошибки, из-за которых ломается стояночный тормоз
Садоводство
Обливание смородины кипятком весной помогает уничтожить вредителей до набухания почек и листвы
Еда
Торт Мужской идеал с мёдом и орехами получается нежным
Спорт и фитнес
Учёные из университета Люка ван Луна назвали оптимальную дозу белка для сохранения мышц с возрастом
Еда
Мясо по-французски с ананасами в духовке создает необычный вкус
Садоводство
Гербициды против пырея дают быстрый результат, но применять их нужно с осторожностью
Дом
Эксперты рассказали, как удалить накипь из чайника с помощью соды и уксуса
Садоводство
Шерстистая тля оставляет липкий налёт и вызывает сажистый грибок на деревьях и кустарниках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet