Галактики на краю Вселенной связал мост, вдвое длиннее Млечного Пути

Две крошечные галактики, затерянные на краю скопления Девы, неожиданно оказались связаны между собой гигантским газовым мостом — по протяжённости он вдвое превышает диаметр Млечного Пути. Это открытие стало одним из самых впечатляющих результатов проекта WALLABY — масштабного обзора неба, проводимого с помощью австралийского радиотелескопа ASKAP.

Астрономы выяснили, что этот мост соединяет объекты NGC 4532 и DDO 137, расположенные примерно в 53 миллионах световых лет от Земли. Эти галактики напоминают Большое и Малое Магеллановы Облака, вращающиеся вокруг Млечного Пути, но живут своей отдельной жизнью — они медленно "падают" в скопление Девы, не имея общего массивного соседа.

Гигантская структура из невидимого вещества

Исследователи, повторно проанализировав данные радионаблюдений, заметили между двумя карликовыми галактиками плотную полосу нейтрального водорода. Длина этой структуры составила примерно 185 тысяч световых лет, и она образует почти идеально прямую линию.

Нейтральный водород — важнейший элемент, из которого формируются новые звёзды и целые системы. Именно поэтому открытие столь плотного потока газа имеет огромное значение для понимания звездообразования в тесных космических сообществах.

"Нейтральный водород играет решающую роль в формировании звезд, что делает это открытие фундаментальным для понимания того, как взаимодействуют и развиваются галактики, особенно в плотных средах", — отметил астрофизик Университета Западной Австралии Кенджи Бекки.

Помимо основного газового моста, астрономы заметили несколько слабых струй, тянущихся за ним. Самая впечатляющая из них — гигантский хвост длиной около 1,6 миллиона световых лет. Этот рекорд превзошёл прежнего "чемпиона" — хвост NGC 4839, обнаруженный в 2023 году и растянутый на 1,5 миллиона световых лет.

Как образовался мост

По расчётам, необычная структура сформировалась более миллиарда лет назад, когда две карликовые галактики прошли опасно близко друг к другу, почти столкнувшись. Их гравитационные поля взаимодействовали так сильно, что часть нейтрального водорода вырвалась из меньшей галактики и растянулась в сторону большей.

Такой обмен веществом в космосе называют приливным взаимодействием — оно нередко становится причиной образования мостов и хвостов между соседними галактиками.

"Этот процесс похож на выгорание атмосферы, когда спутник возвращается в верхние слои атмосферы Земли, но длится уже миллиард лет", — заявил астроном Университета Западной Австралии Листер Стейвли-Смит.

По мере движения системы через горячие газовые массы скопления Девы, температура которых достигает значений, в сотни раз превышающих температуру поверхности Солнца, газовый поток начинает растягиваться. Так формируется длинный "шлейф" — результат лобового давления межгалактической среды.

Почему это открытие так важно

Наблюдение за подобными структурами помогает астрономам понять, как галактики теряют и перераспределяют вещество, как остывающий газ превращается в звёзды и почему некоторые галактики перестают "рождать" новые светила.

"Понимание этих газовых мостов и их динамики дает важнейшее представление о том, как со временем эволюционируют галактики, как перераспределяется галактический газ и при каких условиях галактики могут или не могут образовывать звезды", — пояснил Стейвли-Смит.

ASKAP продолжает сканировать южное небо, и учёные предполагают, что аналогичные мосты могут скрываться и между другими системами. Это значит, что мы видим лишь небольшую часть сложной "паутинки", связывающей галактики во Вселенной.

Сравнение: NGC 4532 и DDO 137 vs Магеллановы Облака

Характеристика NGC 4532 и DDO 137 Большое и Малое Магеллановы Облака Расстояние от Земли около 53 млн световых лет около 160-200 тыс. световых лет Взаимосвязь Соединены газовым мостом, но не с крупной галактикой Вращаются вокруг Млечного Пути Среда На краю скопления Девы В составе нашей галактической группы Хвост До 1,6 млн световых лет Есть слабые газовые потоки Перспектива Медленно "падают" в скопление Двигаются по орбите Млечного Пути

А что если подобное есть и у нас?

Если бы аналогичный мост из нейтрального водорода связывал, например, Магеллановы Облака и Млечный Путь, Земля могла бы стать свидетелем грандиозных процессов звездообразования на расстоянии всего нескольких десятков тысяч световых лет.

Наблюдения уже показали, что между нашими "спутниками" существует более слабый Магелланов поток — гигантская полоса газа, которая тоже считается результатом древнего взаимодействия. Таким образом, открытие в скоплении Девы может стать ключом к пониманию и ближайших космических процессов.

Плюсы и минусы (для науки)

Плюсы Минусы Помогает уточнить модели эволюции галактик Требует сложных и дорогих наблюдений Позволяет исследовать звездообразование в экстремальных условиях Газовые структуры быстро рассеиваются Раскрывает динамику взаимодействия во множественных системах Не всегда удаётся подтвердить связь галактик Даёт данные для моделирования космических кластеров Ограничено чувствительностью радиотелескопов

Три интересных факта

Газовый мост между NGC 4532 и DDO 137 в два раза длиннее Млечного Пути. Его хвост — самый длинный из когда-либо зарегистрированных астрономами. Анализ выполнен с использованием радиодиапазона, где виден нейтральный водород, невидимый в оптических телескопах.

FAQ

Как удалось увидеть невидимый газ?

Благодаря радиотелескопу ASKAP, работающему в диапазоне, чувствительном к излучению нейтрального водорода на частоте 1,42 ГГц.

Можно ли наблюдать эти галактики с Земли?

Нет, они слишком далеки и тусклы. Для их исследования нужны крупные радиотелескопы и методы спектроскопии.

Что даёт изучение таких мостов?

Оно помогает понять, как галактики растут, как формируются новые звёзды и почему некоторые системы со временем "гаснут".

Может ли мост разрушиться?

Да. Со временем гравитационные силы и давление горячего газа могут разорвать поток, превращая его в разрозненные облака.

Используются ли подобные наблюдения в других проектах?

Да, аналогичные программы ведут телескопы MeerKAT (ЮАР) и будущий SKA — крупнейший радиотелескоп в истории.

Мифы и правда

Миф: подобные мосты редкость.

Правда: они могут быть гораздо распространённее, просто их сложно заметить.

Миф: мосты неизменно приводят к слиянию галактик.

Правда: многие такие системы могут существовать миллиарды лет, не сталкиваясь.

Миф: нейтральный водород — признак старения галактики.

Правда: напротив, это основа для рождения новых звёзд.

Исторический контекст

Подобные взаимодействия наблюдались и раньше — например, между галактиками M81 и M82 в созвездии Большой Медведицы. Ещё в 1970-х годах радионаблюдения впервые зафиксировали протяжённые мосты из водорода. Новейшие технологии позволили увидеть их с беспрецедентной детализацией и глубиной.