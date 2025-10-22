Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Галь Гадот
Галь Гадот
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:15

Чудо-женщина без крыши над головой: почему Галь Гадот выселили из любимого отеля

The Sun: Галь Гадот пришлось срочно менять отель из-за заселения команды NFL

Галь Гадот оказалась в центре курьезной истории во время работы над новым проектом в Великобритании. 40-летняя израильская актриса, известная по роли Чудо-женщины, приехала в Англию для съемок триллера "Бегущий". Однако уже в первые дни пребывания ей пришлось менять жилье из-за… команды американских футболистов.

По данным издания The Sun, Гадот забронировала люкс в роскошном отеле The Grove в Хартфордшире — любимом месте отдыха звезд, где часто останавливаются съемочные группы и спортсмены. Но накануне туда прибыла команда NFL Jacksonville Jaguars, приехавшая на матч против "Нью-Ингленд Пэтриотс", который проходил на стадионе "Уэмбли" 19 октября.

"Галь всегда останавливалась в этом отеле и обожала его атмосферу. Но на этот раз "Ягуары" заняли почти все номера", — сообщил инсайдер издания The Sun.

Почему Галь Гадот не смогла остаться в The Grove

The Grove — не просто отель, а комплекс класса люкс с собственным гольф-клубом, СПА-центром и парком площадью более 100 гектаров. Здесь часто проводят сборы британские и зарубежные спортсмены. Когда администрация приняла крупную делегацию из НФЛ, свободных номеров не осталось даже для таких постоянных гостей, как Гадот.

Актриса и ее команда, включая режиссера и продюсеров проекта "Бегущий", были вынуждены срочно искать альтернативное жилье. По словам источников, организация переезда заняла всего несколько часов — график съемок не позволял откладывать работу.

Что снимает Гадот в Англии

Фильм "Бегущий" (Runaway) — это напряженный триллер о женщине, которая вынуждена бежать от опасного противника после раскрытия государственной тайны. Съемки начались летом в Камдене, но осенью группа перебралась в восточный Лондон.

Инсайдеры отмечают, что часть эпизодов снимается в строжайшей секретности.

"Съемочная группа переехала в восточный Лондон ради "секретного дня съемок", чтобы избежать вмешательства протестующих", — пояснил источник.

Причиной повышенных мер безопасности стали прошлые инциденты: в июне активисты пытались сорвать съемки в Вестминстере, за что несколько человек были арестованы.

Советы путешественникам: как избежать проблем с бронированием

  1. Проверяйте крупные события в регионе — спортивные матчи, фестивали, конференции. В эти дни отели часто полностью заняты.

  2. Бронируйте с гибкими условиями, чтобы можно было отменить или изменить заказ без штрафа.

  3. Связывайтесь напрямую с отелем: иногда номера для постоянных клиентов держат в резерве.

  4. Используйте альтернативы — апартаменты, загородные бутик-отели, аренду коттеджей через сервисы вроде Airbnb или Plum Guide.

  5. Планируйте логистику: заранее уточняйте, сколько времени уйдет на дорогу до съемочной площадки или аэропорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронирование без учета крупных мероприятий.
    Последствие: отсутствие свободных номеров или повышение цен.
    Альтернатива: проверка календаря событий через TripAdvisor или Google Travel.

  • Ошибка: выбор популярного отеля в высокий сезон.
    Последствие: возможные отмены в последний момент.
    Альтернатива: выбор менее известных сетей — например, Hyatt Place, Radisson Blu или CitizenM.

  • Ошибка: полная предоплата без возврата.
    Последствие: потеря денег при отмене.
    Альтернатива: бронирование с опцией "оплата при заселении".

А что если Галь Гадот не покинула бы отель?

Теоретически она могла бы остаться, если бы команда и продюсеры добились переселения части делегации. Но такой шаг вызвал бы негативную реакцию со стороны НФЛ и болельщиков. В Голливуде подобные конфликты стараются решать без шума, особенно если речь идет о международных проектах.

Мифы и правда

  • Миф: Галь Гадот выгнали из отеля из-за скандала.
    Правда: причина чисто организационная — бронирование для футбольной команды.

  • Миф: актриса поругалась с персоналом The Grove.
    Правда: сотрудники помогли ей с переездом и предоставили трансфер.

  • Миф: это повлияло на съемки.
    Правда: график скорректировали, но задержек не произошло.

