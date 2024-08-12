Эксперты предупреждают: перевозка этих вещей в авто может привести к лишению прав

Некоторые автовладельцы, перевозящие различные предметы в легковом автомобиле, даже не догадываются, что могут столкнуться со штрафами до полумиллиона рублей и даже лишением водительских прав. Представитель ГИБДД перечислил шесть категорий грузов, за которые грозят самые серьезные наказания при проверке сотрудником полиции.

Например, перевозка крупногабаритных грузов, превышающих допустимые размеры, может привести к штрафу в размере от 1500 до 2000 рублей и лишению прав на срок от двух до четырех месяцев. Если в автомобиле будет обнаружена туша животного, это также может стать причиной наложения штрафа, избежать которого можно при наличии разрешительных документов. За перевозку туши кабана, например, можно получить штраф от 90 до 150 тысяч рублей.

Перевозка осетровых рыб, включенных в Красную книгу, в багажнике автомобиля грозит штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей. И в этом случае наличие соответствующей документации может помочь избежать наказания.

Незаконная перевозка дров без разрешения на вырубку, а также елок, может привести к штрафу в размере 4 тысяч рублей. Это же касается перевозки таких видов металлолома, как канализационные люки и мотки проволоки. При перевозке алкоголя действует ограничение - не более 10 литров немаркированного алкоголя на одного человека, иначе можно получить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото:commons.wikimedia.org/ Tokumeigakarinoaoshima (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)