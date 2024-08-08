Уловки и хитрости дорожных инспекторов: как проехать мимо гаишников незамеченным

Существует мнение, что полностью избежать встречи с инспекторами ГАИ невозможно. Однако, есть способы, которые могут существенно уменьшить вероятность остановок инспекторами или даже исключить их на долгие годы. Об этом рассказал капитан полиции.

Что же нужно делать автомобилисту, чтобы его останавливали как можно реже? В этом нет ничего сложного. Главное — держаться в толпе других автомобилей и не выделяться на дороге. Иными словами, если ехать в плотном потоке машин, вероятность того, что инспекторы выберут именно вас для остановки, минимальна. Совсем другое дело, если вы едете в одиночестве по пустой дороге и встречаете патруль.

Безусловно, не всегда можно подстроиться под трафик, но хотя бы выбирать часы максимального движения, когда у инспекторов меньше времени на выявление нарушителей. Важно также обратить внимание на свой стиль вождения. Спокойного водителя, который не пытается резко перестроиться или как-то необычно реагировать на патруль, гаишники вряд ли остановят, предпочитая более нервных и заметных автомобилистов.

Многое зависит и от автомобиля. Если у вас неприметная машина среднего класса, то интерес инспекторов будет минимален, если только не возникнет острая необходимость. Обычный автомобиль с спокойным водителем вряд ли привлечет внимание. Это относится и к наличию тонировки, громкой музыки, яркого цвета кузова или наклеек.

Также стоит отметить, что инспекторы часто останавливают водителей, которые выглядят подозрительно. Например, человек в солнцезащитных очках рано утром, когда солнца еще нет. Инспекторы также обращают внимание на состояние водителя, цвет кожи и внешний вид, чтобы определить, выпивал ли он накануне.

Последний совет — правильный выбор маршрута. Если каждый день проезжать мимо поста ГИБДД во время их дежурства, вероятность остановки возрастает. Инспекторы часто дежурят в привычных местах в определенное время суток. Поэтому, чтобы реже с ними встречаться, нужно понаблюдать за их графиком и избегать таких мест во время поездки.

Фото:commons.wikimedia.org/ Пресс-служба губернатора Тульской области (Creative Commons Attribution 4.0 International license)