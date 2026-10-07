Сдать на права по-старому уже не получится: экзамены в ГАИ возьмут под жесткий контроль

Внедрение тотального видеоконтроля за сдачей экзаменов в ГАИ поможет минимизировать коррупционные риски, однако техническая реализация проекта потребует колоссальных финансовых затрат, рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев. В беседе с NewsInfo.Ru он отметил, что инициатива направлена на борьбу с аварийностью среди новичков, но ее успех зависит от создания сложной ИТ-инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года условия прохождения теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения существенно изменятся. Как пояснил РИА Новости член комиссии ОП России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, в экзаменационных классах установят системы аудио- и видеозаписи, работающие в реальном времени, а самих кандидатов будут фотографировать. Новая система должна исключить возможность постороннего вмешательства, при этом под объективы камер попадут не только будущие водители, но и рабочие места инспекторов. Параллельно с техническим переоснащением классов в отрасли обсуждается и повышение требований к кадровому составу образовательных центров.

По словам Васильева, ужесточение контроля является логичным шагом в рамках государственной стратегии по снижению социального риска на дорогах. Эксперт подчеркнул, что значительная доля дорожно-транспортных происшествий приходится на водителей с малым стажем управления. Искоренение нелегальных способов получения прав напрямую коррелирует с безопасностью движения. В то же время подобные реформы неизбежно ведут к тому, что стоимость подготовки кандидатов может существенно возрасти из-за необходимости адаптации к новым стандартам надзора.

"Во что всё это выльется, пока сказать трудно. Проблема не в самой фото- и видеофиксации процесса сдачи экзамена, а в том, чтобы хранить эту информацию, каталогизировать её, иметь возможность извлечь, оценить и проверить. Это потребует расходов. Как они будут реализованы и в какие сроки — мне оценить сложно", — пояснил он.

Специалист провел параллель с реформой пунктов технического осмотра, где избыточные требования к хранению данных привели к экономической нецелесообразности процесса для многих операторов. Для корректной работы системы экзаменации потребуются масштабные серверные мощности, аренда дата-центров и обеспечение высокого уровня кибербезопасности.

Государство также активно внедряет инновационные методы мониторинга на самих трассах, что подтверждает тренд на цифровизацию контроля. Дополнительной сложностью станет интеграция новых массивов данных в общую базу Госавтоинспекции. Несмотря на важность контроля, законодатели также рассматривают возможность введения дополнительных ограничений для лиц, только что получивших удостоверение.

"С одной стороны, решение, наверное, не самое плохое. С другой — на его техническую реализацию потребуются большие деньги, и пока не определено, как именно они будут потрачены", — добавил эксперт.

Стоит отметить, что современные технологии постепенно вытесняют традиционные методы фиксации и в других сферах надзора — например, предлагается отказаться от участия свидетелей при составлении протоколов в пользу видеозаписи. Таким образом, цифровизация экзаменационного процесса является частью глобального процесса обновления нормативной базы МВД.

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