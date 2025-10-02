Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by wayhomestudio is licensed under CC0
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:20

Телефон утонул, но не всё потеряно — простая хитрость спасает гаджет от смерти

Эксперт по гаджетам назвал порядок действий в случае, если телефон утонул

Если в телефоне нет официальной функции защиты от воды, самостоятельно лучше ничего не делать с промокшим гаджетом. О порядке действий в случае намокания телефона NewsInfo рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

"Если телефон полностью защищен от воды, как многие современные аппараты, то самое главное убрать воду из зарядных отсеков, протрясти, продержать какое-то время и не заряжать, пока полностью влага не будет убрана", — говорит Корнейчук.

Хуже ситуация обстоит с устройствами, у которых нет защиты от влаги, рассказывает специалист.

"Лучше всего дойти до мастера, который разберет корпус, удалит всю влагу изнутри и соберет его обратно. Это стоит одну-две тысячи рублей. Бывают, конечно, нерадивые сервисы, которые больше с вас сдерут, но это уже на их совести. Это лучше, чем вообще полная стоимость смартфона", — уверен эксперт по гаджетам.

Он также рекомендовал перед визитом в сервис постараться сделать резервные копии всех важных данных с устройства.

