Змея гадюка
© flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:58

Гадюки в Подмосковье никуда не исчезали: почему их стали замечать чаще

Гадюки в Подмосковье не являются чем-то необычным и просыпаются весной в обычном режиме, пояснил герпетолог, ветеринарный врач Ян Ермолов. О том, стоит ли опасаться змей и как себя вести при встрече с ними, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание РБК сообщило, что в Подмосковье заметили проснувшихся после зимней спячки гадюк.

Информация о якобы массовом появлении гадюк связана скорее с повышенным вниманием к теме, чем с реальным ростом их численности, отметил специалист. По его словам, змеи всегда обитали в регионе, включая лесные зоны Москвы, и их активность сейчас объясняется естественными сезонными процессами.

"Гадюки были, есть и будут. Люди слышат практически из каждого утюга "О, гадюки проснулись". Это не второе пришествие, это естественный физиологический процесс. Зима была снежная, гадюки просыпаются в плановом режиме, никакого нашествия нет. Просто они просыпаются, как все остальные подобные им товарищи", — отметил Ермолов.

Специалист добавил, что встретить гадюку можно даже в популярных лесопарках, однако это не повод для паники.

"Они даже в Химкинском лесу есть, в Битцевском, в Москве тоже водятся. Их не вчера завезли, они там уже годами. Тут вопрос осведомленности населения, стали узнавать, что, оказывается, у нас есть гадюки", — рассказал герпетолог.

Эксперт рекомендует соблюдать базовые меры предосторожности: носить плотную одежду и обувь с высоким отворотом, особенно при прогулках в лесу. По его словам, большинство укусов происходит случайно — когда человек наступает на змею.

При укусе не стоит использовать народные методы вроде жгута или надрезов. Важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, а также учитывать возможные аллергические реакции при лечении.

"Ни в коем случае не стоит накладывать жгут, не стоит делать надрезы, пить водку. Единственное, что можно сделать — принять какое-нибудь противовоспалительное средство. В больницу обратились и самое главное уточнили о наличии аллергий на белковые компоненты пищи. Потому что антидот, который по регламенту вводится, имеет белковую структуру", — предупредил эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

