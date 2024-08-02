Учёные выяснили, как вечернее использование гаджетов влияет на сон и развитие подростков

Учёные из университетов США, Канады и Китая решили выяснить, как использование гаджетов (телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов) влияет на качество сна подростков. В исследовании приняли участие 9 398 детей в возрасте 11-12 лет, среди которых около 48% составили девочки.

Для оценки использования гаджетов перед сном учёные разработали опросник из девяти пунктов, охватывающий такие виды активности, как игры, соцсети, переписка, видеозвонки и просмотр фильмов.

Продолжительность сна участников измерялась с помощью Мюнхенского опросника хронотипа, который включает данные о фазе среднего сна, недосыпании и определяет тип сна человека. Нарушения сна оценивались с помощью опросника, заполненного опекунами или родителями участников.

Результаты исследования показали, что вечернее использование устройств сокращает продолжительность сна и увеличивает количество его нарушений уже через год. Ночные звонки и сообщения также негативно влияют на качество сна подростков.

Исследователи подчёркивают важность внедрения родителями семейных стратегий для ограничения времени, проводимого детьми с гаджетами вечером. Подростки должны получать достаточное количество сна для благоприятного поведенческого, эмоционального и когнитивного развития.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević