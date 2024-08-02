Ареста не будет: Совфед смягчил правила использования гаджетов для бойцов спецоперации

Использование гаджетов для боевых задач на СВО не будет считаться проступком

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправку, уточняющую, что использование бойцами СВО гаджетов для выполнения служебных обязанностей не будет считаться грубым дисциплинарным проступком, за который предусмотрен дисциплинарный арест по решению командиров воинских частей.

Поправка касается запрета на использование во время службы электронных устройств, которые могут хранить или передавать аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации через интернет. Нарушение этого запрета считается грубым дисциплинарным проступком, за который бойцам СВО грозит до 10 суток ареста.

Однако поправка уточняет, что это правило не распространяется на случаи, когда гаджеты используются бойцами для выполнения своих служебных обязанностей в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или государственных органов, где предусмотрена военная служба.

Фото: Flickr/www.Pixel.la (Creative Commons CC0 1.0).