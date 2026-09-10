Трекеры сна превращают ночь в экзамен: чем опасно постоянное наблюдение за показателями

Гаджеты для мониторинга ночного отдыха могут стать серьезным препятствием на пути к качественному расслаблению, рассказал NewsInfo заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук Владимир Дорохов. Специалист подчеркнул, что попытки контролировать каждый физиологический параметр превращают спальню в тревожную зону, а не место для восстановления сил.

Ранее сообщалось, что в России гаджеты для контроля здоровья давно перестали быть экзотикой. Ими пользуется почти половина россиян: среди пользователей таких устройств 63% выбирают умные часы, 25% — фитнес-браслеты, 12% — трекеры сна.

Однако вместо ожидаемого эффекта многие сталкиваются с невозможностью просто уснуть. Хронические нарушения сна часто развиваются на фоне избыточного внимания к техническим показателям.

Дорохов пояснил, что люди ошибочно воспринимают трекеры как средства для борьбы с бессонницей. На самом деле эти устройства выполняют лишь пассивную диагностику и никак не влияют на процесс засыпания. Психологическое напряжение от ожидания высоких "оценок" в приложении только мешает организму. Для многих пользователей постоянная проверка гаджетов становится источником стресса, который прямо противопоказан перед отдыхом.

"Трекеры не для засыпания, они для отслеживания сна. Но люди часто надеются на эти трекеры, начинают рассматривать их, получается, что они на них надеются как на устройство, которое вызывает сон. А это неправильно", — отметил Дорохов.

По словам эксперта, детальные отчеты о глубине сна или температуре тела ночью зачастую бесполезны для обычного человека и даже для большинства врачей. Анализировать такие данные имеет смысл только утром для понимания общих тенденций, например, продолжительности отдыха или частоты пробуждений. Когда же мониторинг становится навязчивой идеей, он превращается в "генератор тревожности". Вместо того чтобы полагаться на приборы, медики советуют изучить, какая дневная привычка мешает телу подготовиться к вечеру.

"Человек выспался и он должен увидеть на трекере длительность сна, вставал ли он ночью в туалет. А люди начинают по нему отслеживать свой сон. Это неправильно и бесполезно. Я считаю, что такой трекер бесполезная вещь на самом деле", — добавил специалист.

В медицинской среде подчеркивают, что искусственные попытки ускорить переход в состояние покоя часто дают обратный результат. Практика показывает, что принудительное засыпание лишь усиливает нервное возбуждение. Также важно помнить, что в некоторых случаях ночные сбои в дыхании ошибочно принимаются за обычную тревогу, хотя требуют профессиональной диагностики, а не показаний бытовых трекеров.

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