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Судебная сцена: жена с документами, муж делят имущество
Судебная сцена: жена с документами, муж делят имущество
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:47

Семьи рушатся не из-за смартфонов: главная угроза совсем другая

Деструктивный информационный поток, транслируемый через цифровые устройства, становится катализатором семейных конфликтов, заявил кандидат психологических наук, доктор филологических наук Александр Пузырев. В комментарии NewsInfoи эксперт проанализировал влияние гаджетов на современный институт брака и оценил радикальные предложения по ограничению доступа к технологиям.

Ранее миллиардер Герман Стерлигов призвал запретить женщинам пользоваться смартфонами. По его мнению, именно мобильные устройства являются причиной сто процентов разводов в России.

Пузырев отметил, что сами по себе технические средства не несут угрозы, однако содержание контента в цифровой среде зачастую работает на разрушение традиционных устоев. Специалист подчеркнул, что в медиапространстве доминируют установки, подрывающие ценности деторождения и долгосрочных отношений. При этом специалисты фиксируют, что ежедневный стресс серьезно расшатывает психическое здоровье граждан.

"Сами по себе гаджеты никакой угрозы не представляют. Вопрос о том, какая информация идет через них", — пояснил эксперт.

Психолог добавил, что современная массовая культура навязывает модель "успешного успеха" и бесконечной "красивой жизни", которая психологически недостижима в реальности. Погоня за идеальной картинкой из соцсетей неизбежно приводит к эмоциональным качелям и депрессивным состояниям. Зачастую семейный кризис провоцируется именно несовпадением завышенных ожиданий с действительностью.

"Не может быть все время успешный успех. Философски нельзя, чтобы батарея состояла из одного анода или из одного катода, это противоречит законам физики, закону равновесия. Где отнимется, в другом месте прибавится", — провел параллели специалист.

Говоря о причинах высокой статистики распада семей, эксперт выделил отсутствие психологической грамотности у пар и неблагоприятный социальный фон. В отличие от советского периода, когда государство жестко контролировало прочность ячеек общества, сегодня внешние институты поддержки ослаблены. В связи с этим в профильных ведомствах обсуждается идея, согласно которой развод станет возможен только после прохождения обязательных примирительных процедур.

Психолог резюмировал, что административные запреты на использование смартфонов не дадут результата. Решение проблемы кроется в изменении вектора образовательной и информационной политики. Исправить ситуацию поможет только системная работа с семейными сценариями и повышение ответственности при выборе партнера. Нередко потенциальные пары не могут найти взаимопонимание еще на этапе знакомства, когда строгие фильтры в приложениях отсекают подходящих людей.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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