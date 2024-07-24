Выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине без гаджетов невозможно, а поправки о введении наказаний за их использование может привести к злоупотреблению со стороны командования, рассказал изданию "ФедералПресс" военнослужащий российской армии Александр.
"Смартфоны есть у всех. Забрать их — значит, остановить работу. Ни о каком выполнении боевых задач в условиях современного вооруженного конфликта речи идти не может", — сказал он.
Ранее в Госдуме предложили давать командирам подразделений право назначать 10-дневный дисциплинарный арест военнослужащим, использующим бытовые гаджеты в зоне СВО, "позволяющие по сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации". При этом в комитете по обороне ГД подчеркнули, что запрет не коснётся устройств, которые используются для выполнения боевых задач.
Бойцы ВС РФ критично отнеслись к инициативе депутатов, пояснив, что смартфоны используются в том числе для управления беспилотниками.
"Это лишний кнут для командиров, чтобы хлестать им подчиненных", — констатировал Александр.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации/Игорь Руденко (Creative Commons Attribution 4.0).
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