Выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине без гаджетов невозможно, а поправки о введении наказаний за их использование может привести к злоупотреблению со стороны командования, рассказал изданию "ФедералПресс" военнослужащий российской армии Александр.

"Смартфоны есть у всех. Забрать их — значит, остановить работу. Ни о каком выполнении боевых задач в условиях современного вооруженного конфликта речи идти не может", — сказал он.

Ранее в Госдуме предложили давать командирам подразделений право назначать 10-дневный дисциплинарный арест военнослужащим, использующим бытовые гаджеты в зоне СВО, "позволяющие по сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации". При этом в комитете по обороне ГД подчеркнули, что запрет не коснётся устройств, которые используются для выполнения боевых задач.

Бойцы ВС РФ критично отнеслись к инициативе депутатов, пояснив, что смартфоны используются в том числе для управления беспилотниками.

"Это лишний кнут для командиров, чтобы хлестать им подчиненных", — констатировал Александр.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации/Игорь Руденко (Creative Commons Attribution 4.0).