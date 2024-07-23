Поправки о дисциплинарном аресте за использование в зоне спецоперации гаджетов не коснутся используемых для боевой работы электронных устройств, рассказал в своём Телеграм-канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Во-первых, речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. Во-вторых, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И в-третьих, это урегулирование ранее принятых решений", - написал он.

Ранее в ГД поддержали поправки, согласно которым командование воинских частей ВС РФ, а также руководители органов военной полиции и начальники гарнизонов имеют право назначать военнослужищим СВО дисциплинарный арест до 10 суток за нарушение запрета носить при исполнении своих обязанностей бытовых технических средств, котрые позволяют по сети Интернет "распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Фото: Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).